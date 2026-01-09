Documentari d' autore | Bobò di Pippo Delbono al Fulgor per un incontro col pubblico
Lunedì 12 gennaio, il Cinema Fulgor ospiterà una serata dedicata al cinema d'autore con la proiezione di
Lunedì 12 gennaio tornano le serate del Cinema Fulgur dedicate al cinema d'autore e ai protagonisti della scena contemporanea. Questa volta sarà proiettato il documentario Bobò, alla presenza del regista Pippo Delbono, accompagnato da Pepe Robledo, per un incontro con il pubblico in sala al. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Allo Spazio Alfieri ospite Pippo Delbono per Bobò
Leggi anche: Pippo Delbono e il doc ’Bobò’: l’arte che fa bellezza della vita
Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.
Attenzione attenzione: di gennaio arriva la programmazione Tante rassegne, documentari, film di finzione, sempre qualche autore in sala, e addirittura pure musica e fumetti!! Dai una sbirciatina al nostro sito per saperne di più: www.frontedelportopadova.i - facebook.com facebook
Il regista e attore palestinese Mohammad Bakri, autore del documentario “Jenin, Jenin”, è morto a 72 anni x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.