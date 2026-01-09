Documentari d' autore | Bobò di Pippo Delbono al Fulgor per un incontro col pubblico

Lunedì 12 gennaio, il Cinema Fulgor ospiterà una serata dedicata al cinema d'autore con la proiezione di

Lunedì 12 gennaio tornano le serate del Cinema Fulgur dedicate al cinema d'autore e ai protagonisti della scena contemporanea. Questa volta sarà proiettato il documentario Bobò, alla presenza del regista Pippo Delbono, accompagnato da Pepe Robledo, per un incontro con il pubblico in sala.

