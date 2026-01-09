Docente italiano privato dei figli protesta ad ambasciata giapponese

Un docente italiano di fisica, Michele Dall’Arno, ha manifestato davanti all’ambasciata giapponese a Roma per chiedere il ritorno dei propri figli, sottratti dalla madre in Giappone. La protesta si è accompagnata a incontri con rappresentanti politici e associazioni di sostegno, nel tentativo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le autorità sul caso. La vicenda evidenzia le difficoltà dei genitori italiani coinvolti in controversie internazionali di affidamento.

Roma, 9 gen. (askanews) – Una protesta davanti all’ambasciata giapponese a Roma, ma anche incontri con la parlamentare di Forza Italia, Rosaria Tassinari, con il sindaco e il vicesindaco di Forlì, Gian Luca Zattini e Vincenzo Bongiorno, con il consigliere regionale, Luca Pestelli, e un confronto con l’associazione “Genitori Sottratti”: si moltiplicano gli sforzi del docente universitario di fisica in Giappone, Michele Dall’Arno, per poter rivedere i suoi figli di sette, cinque e due anni portati via dalla moglie il 31 ottobre scorso dalla loro casa a Toyohashi, a sud-ovest di Tokyo. “Sono disposto a tutto per rivedere i miei bambini”, ha detto ad askanews dalla sua casa di Forlì dove si trova per le vacanze natalizie e da dove continua a battersi per ottenere un affidamento condiviso dei figli di cui non ha notizie ormai da due mesi e mezzo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

