Divinity non includerà elementi grafici realizzati dall’intelligenza artificiale generativa precisa Larian Studios
Larian Studios ha ufficialmente comunicato che Divinity non includerà elementi grafici realizzati con intelligenza artificiale generativa. La decisione riflette l’impegno dello studio nel mantenere standard elevati di qualità e originalità, evitando l’utilizzo di tecnologia AI per la creazione visiva. Questa scelta sottolinea l’importanza di un approccio artigianale e di cura nel sviluppo del gioco, garantendo un’esperienza autentica per i giocatori.
Larian Studios ha chiarito in modo definitivo la propria posizione sull’uso dell’ intelligenza artificiale generativa in Divinity. Dopo le polemiche seguite alle prime dichiarazioni post-annuncio, lo studio ha precisato che nel gioco finale non sarà presente alcun elemento grafico realizzato con IA, con la decisione arriva per eliminare ogni ambiguità sull’origine degli asset e rassicurare la community. La linea adottata è netta: tutto ciò che sarà visibile e giocabile in Divinity sarà frutto del lavoro umano, una presa di posizione che rafforza l’identità creativa dello studio belga. Il chiarimento è arrivato direttamente da Swen Vincke, CEO di Larian Studios, nel corso di una sessione AMA su Reddit (riportato da VGC ) a dir poco carica di nuove informazioni sul gioco. 🔗 Leggi su Game-experience.it
