Diventare soci sostenitori rappresenta un gesto semplice ma importante per contribuire al bene comune. La nostra realtà, da anni al servizio della comunità quarratina, si sostiene grazie all’impegno di tutti. Sostenendo questa iniziativa, aiutiamo a mantenere e migliorare un servizio fondamentale, rafforzando il senso di solidarietà e collaborazione tra i cittadini. Un piccolo contributo può fare la differenza per preservare un patrimonio condiviso.

C’è bisogno dell’aiuto di tutti per sostenere una realtà che da tanti anni offre un servizio prezioso e indispensabile alla comunità quarratina. Ed è un piccolo gesto, grazie all’adesione alla campagna soci, quello che viene chiesto ai cittadini. Ha già preso il via infatti la Campagna Associativa 2026 della Misericordia di Quarrata, un’iniziativa che invita tutti i cittadini a diventare Soci Sostenitori, contribuendo così al mantenimento e allo sviluppo delle attività di volontariato e assistenza che da oltre quarant’anni rappresentano un pilastro fondamentale per la comunità del territorio. "E’ un piccolo gesto per un grande bene comune, perché insieme si può fare la differenza – fanno sapere i confratelli della Misericordia di Quarrata –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Diventate soci sostenitori: un piccolo gesto per un bene comune"

Leggi anche: Bimbo morto, preghiera e fiaccolata a Soci per sostenere la famiglia del piccolo Leonardo

Leggi anche: Morte del piccolo Leo: l’asilo di Soci resta chiuso, inchiesta interna in stallo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Diventate soci sostenitori: un piccolo gesto per un bene comune.

"Diventate soci sostenitori: un piccolo gesto per un bene comune" - C’è bisogno dell’aiuto di tutti per sostenere una realtà che da tanti anni offre un servizio prezioso e indispensabile ... msn.com