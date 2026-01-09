Distrugge la casa la madre allerta il 112 e lui si scaglia contro i carabinieri | arrestato
Nella sera dell’Epifania, i carabinieri di Forlì hanno arrestato un uomo di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine, per resistenza aggravata a pubblico ufficiale. L’uomo, che aveva causato danni alla propria abitazione, ha reagito violentemente durante l’intervento dei militari, che sono stati costretti ad applicare le procedure di fermo. L’arresto si inserisce in un quadro di controlli e interventi di routine sul territorio.
Resistenza aggravata a pubblico ufficiale. Con questa accusa i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Forlì hanno arrestato, alla vigilia dell’Epifania, un 47enne già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a una misura di prevenzione personale. A richiedere l’intervento dei militari. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
