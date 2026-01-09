De Luca sfida il Governo con il ‘modello Campania’: ma il nodo Mastella frena il PD

Giudice Sportivo, Inter multata da un’ammenda di 2000 euro: ecco ...Adani loda la prova della Juve e poi esalta quel bianconero: ...I Mondiali di calcio su TikTok: c’è l’accordo con la FifaGermania, palazzina esplode per fuga di gas: morta famiglia italianaLa neve ferma la Nuova Sondrio: rinviata la gara contro lo ...Nuovi autovelox a Roma, una lista in rete allarma i romani. Patanè: ...Cittadella, il mercato decolla in uscita: Egharevba e Desogus in ...Impianto rifiuti di Mili, il comitato risponde al sindacoAnimali sulla strada Ninfina I, il sindaco di Bassiano scrive alla ...Replica La forza di una donna 2 in streaming, puntata del 9 gennaio | ...Meloni annuncia la data del referendum e dice che non vuole ...Barca affonda nelle Filippine, 9 turiste italiane salvate grazie a ...Tragedia sfiorata per Demichelis e i figli, salvati ...Dal 12 gennaio su Rai 1 e RaiPlay Luisa Ranieri nella nuova serie tv ...Superenalotto oggi venerdì 9 gennaio 2026: estrazione e numeri di ...LIVE Sinner-Alcaraz, Esibizione Seul 2026 in DIRETTA: a prima mattina ...La nuova proposta lavorativa per Samira Lui? L’indiscrezioneLe scuse di Jessica Moretti: “Penso sempre alle vittime. Nel nostro ...Tali e Quali 2026: la nuova edizione dello show con Nicola Savino su ...Treni, Faentina: riapre la tratta fra Crespino del Lamone e MarradiAdesione a Sannio Acque del Comune di Campolattaro, il commento di AVSCrans, arrestato il proprietario del Constellation Jacques Moretti. ...Germania, esplode una casa per una fuga di gas: morti padre, madre e ...In tre ore per due volte Giorgia Meloni perde le staffe: è una furia ...Meloni: Per ridurre emigrazione ragionare su salario di primo ...Quella passione di Giorgia Meloni per le Giornate nazionali: da ...Vittorio Feltri “rimanda la morte”: la foto “scaccia gufi”“Ucciso due bambini”. Nina Moric e Fabrizio Corona, la rivelazione ...Edoardo Corvi e il pallone misteriosoDovbyk fuori due mesi per infortunio al tendine, difficile vada via ...Esplosione in una palazzina in Germania: muore una coppia siciliana e ...Tutto per una casa pulita: Narwal svela Flow 2 e la sua visione di ...Terremoto sul Garda: doppia scossa tra Brescia e Trentino, la più ...Una “medusa fantasma gigante” volteggia con eleganza in un canyon ...Ritorno in Rai per Alessia Marcuzzi, trattativa per strappare The ...Samira Lui, indiscrezione bomba: in due programmi Mediaset. “Al posto ...Meloni, una stoccata ad Anm e rilancia il piano casa e la legge ...Firenze e le sue tradizioni: visite guidate al “Brindellone”GUIDA TV 9 GENNAIO 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI ...Annalisa svela il suo nuovo tatuaggio sul petto: il significato e la ...Italia Under 19, Bollini chiama 2 bianconeri per l’amichevole contro ...Arrestato il titolare del bar Le Constellation: "Rischio di fuga". La ...Inter, l’offerta assurda del Besiktas per Luis Henrique | CM.ITJames Dempsey nuovo ceo di Frontier GroupCrans-Montana, Meloni e Schlein alla messa per le vittime a RomaLa discesa dei demoni del monte: s'incendia MonteapertaTerni ospedale Santa Maria, nuovi incarichi di direzione di strutture ...Cavalli al galoppo in contromano sulla Novedratese: traffico in tilt ...Rap, via libera a 41 nuove assunzioni a tempo indeterminato fra ...Sportello dei diritti delle persone con disabilità della Cgil ...Inter-Napoli, la designazione arbitrale: chi fischia al Meazza e chi ...L'attacco di Blasioli (Pd) sulle scuole di Penne: "Ancora situazione ...Carcere di Sollicciano, via al tavolo istituzionale permanente. ...Fine vita, il presidente Giani replica alla premier Meloni \ VIDEOL’assessora Madrid: “La stazione è un colabrodo”I concerti del lunedìGiornata nazionale del dialetto e delle lingue locali 2026Cristiana Capotondi a Putignano con “La vittoria è la balia dei vinti”Al Piccinni doppio appuntamento: “Aldro Storia di un orrore perbene” ...Corinne Clery: “Penso al matrimonio. Il rapporto con mio figlio ...Meloni dice falsità su lavoro, pensioni e immigrazione: la conferenza ...“Bella Ciao” ai funerali di don Raffaele Nogaro, prete ...Sezze, gara di solidarietà per sostenere la Caritas: donati generi ...Chiamate spam, come capire se è una telefonata pericolosa: il trucco ...Verso Inter-Napoli, Conte sorprende tutti: la notizia a due giorni ...Adani critico: “Il Milan è sempre lo stesso. Queste partite non ...Come una legge in California potrebbe spostare le Big Tech in Texas e ...LIVE Sci alpino, Slalom Nor-Am St-Sauveur 2026 in DIRETTA: inizia la ...Programma annuale 2026: entro il 15 gennaio predisposizione e ...Le scuse di Jessica Moretti: “Penso sempre alle vittime. Nel nostro ...Nero e marrone, si può. L’abbinamento colore che sfida i tabù e ...Heather Parisi ‘segnala’ Bassetti a Trump. E il prof querela “la ...Crolla una casa in Germania, tre morti: le vittime sono una coppia di ...Teatro San Carlo, De Luca: “Una buona notizia dal Tar Campania”De Luca sfida il Governo con il ‘modello Campania’: ma il nodo ...Investe una donna e scappa: è ancora caccia al pirata della stradaI BrainRots arrivano in Italia: il debutto in provincia di SalernoTorino, Morandin: «Marianucci, Asllani e Obrador, vi spiego il ...Meloni. Paolo Capone, leader UGL: "Favorevoli a nuovo patto sociale ...Il giornalista a Meloni: “L’anno scorso auspicavo più conferenze ...Paolo Capone, leader UGL: "Favorevoli a nuovo patto sociale per ...Crans-Montana, Jessica Moretti rompe il silenzio fuori dal tribunalePropaganda Live torna con Francesca Mannocchi in collegamento da ...Secondo lutto choc per la famosa, il figlio muore a pochi mesi ...Tabascomeno pubblica l’album d’esordio Ricondito, la tracklistPremio Franco Solinas 2026 | Bando Aperto: Scadenza 2 FebbraioGermania, tragedia ad Albstadt: famiglia italiana muore nel crollo ...Bove, ritorno in campo? Ipotesi Inghilterra dopo l’addio alla RomaHisense, l’intelligenza artificiale riscrive le regole della domotica?Università Lum, al via Winter School su turismo sostenibileMadonna al Festival di Sanremo? L’ipotesi dopo la cover de ‘La ...Mercato Inter, Romano fa il punto su Muharemovic: «Ai nerazzurri ...Ultimissime Inter LIVE: Chivu recupera due importanti pedine per il ...Juventus Women, perché Cascarino è stata ceduta in prestito: la ...Arezzo, uccise la donna che lo ospitava: 37enne condannato ...Come stare accanto a chi fa uso di droghe e alcol: riunione aperta ...Neve a Sondrio: il Comune attacca Secam per la mancata pulizia di ...Ubriaca al volante si ribalta sul Maloja: nei guai una 33enne italiana"Neuro Diktat" la nuova mostra di Vittorio Di Vincenzo"Grazie alle sue maestre la scuola Ferrari è un’eccellenza da ...Da Macbeth a Madama Butterfly: il cartellone della stagione lirica ...Il Parma vende: Hernani al MonzaIncontri con i grandi fotografi alla mostra 61° Wildlife Photographer ...Porto di Livorno, affidati i lavori per l'ampliamento del canale di ...Il 16 gennaio verrà aperto il maxi svincolo del BioneGandelman si lega al Lecce fino al 2029 con opzione per un’altra ...Teatro, al via lo spettacolo 'Scandalo' con protagonisti Anna Valle e ...Corsa di cavalli interrota, Brambilla: "Pene più severe, grazie alla ...Call center Enel in protesta: oltre duecento lavoratori al sit-in ...Eventi formativi nella provincia: il comitato "Giusto dire no" si ...Sicurezza, Lauri (PLD): “Passo decisivo per rafforzare presidio ...Filippine, paura per 9 turiste italiane: barca affonda, si salvano ...Crans-Montana, Eleonora dal letto del Niguarda: “Grazie al personale ...Como, ragazzo di 15 anni accerchiato e rapinato da banda di maranzaMatthew: “Il mio rock è rabbia lucida, ma non punta il dito sempre ...F-35, l’Italia al centro. Trapani-Birgi diventa il primo hub europeo ...Combinata nordica, Hagen si difende sul trampolino e vince la Mass di ...Skeleton, l’Italia centra il podio nella gara a squadre mista di St. ...LIVE Sci alpino, Slalom Nor-Am St-Sauveur 2026 in DIRETTA: pochi ...“Ocean’s 14”: George Clooney rivela i primi dettagliGraduatorie ad Esaurimento (GaE): domanda entro il 22 gennaio. ...Gigi Hadid inaugura il 2026 con un audace mini bob nero opacoCantiere e-Brt, arrivano le nuove pensiline sul tracciato del bus ...Le proteste anti Trump, una crepa nell’abusoFringe benefit auto aziendali diesel, come funziona il calcolo e ...Milan, la conferenza stampa di presentazione di Fullkrug: «Spero di ...Arrestato il gestore del bar "Le Constellation". La moglie ai ...La Groenlandia? Per Starmer-Macron-Merz il pericolo viene dall’est: ...“Mi è stato diagnosticato un tumore al testicolo, sono appena stato ...Barbara Alberti a Lezioni Private sul Nove: “L’obbligo di mostrarsi ...Mary e Margherita di Danimarca, messaggio silenzioso alla ...Grok blocca la creazione d’immagini false a carattere sessuale, ma ...Federico Cesari: «Giovanni Pascoli è moderno. Ispira i giovani d'oggi ...Finti tecnici del gas in casa, anziana bloccata e derubataInter Napoli probabili formazioni: Chivu con il suo 11 del momento, ...Mietta si mette a nudo nel nuovo singolo Per avere meGli occhi del musicista 3, gli ospiti delle prime due puntate: ...Premio MATTADOR 2026 | Bando Aperto: Scadenza 15 Aprile per Giovani ...Ascolti TV giovedì 8 gennaio 2026: Don Matteo 15 al 24,8%, La Ruota ...Crans-Montana, i genitori di Riccardo Minghetti dopo l’arresto di ...Bernardo Silva, il gesto che ha esaltato i tifosi: ecco perché la ...Crans-Montana, genitori Riccardo Minghetti: "Arresto titolari è ...Il Venezia contro la Reggiana per rimanere in alto. Stroppa: «C'è ...Previste oltre 4mila nuove assunzioni tra novarese e VcoAllerta meteo in Campania: cosa resterà chiuso sabato 10 gennaio a ...Cento ragazzi di Napoli per Ri-generazioni, progetto contro il ...Irregolarità sulla sicurezza in un'azienda agricola: sanzione da ...Nasce Labouratorio Germinal, l'associazione culturale di area ...La Sala Multimediale della Questura intitolata alla memoria di due ...Premio legalità a magistrati, forze armate ed eccellenze del ...
De Luca sfida il Governo con il ‘modello Campania’: ma il nodo Mastella frena il PD

De Luca sfida il Governo con il ‘modello Campania’: ma il nodo Mastella frena il PD

Tempo di lettura: 2 minutiCome nei cantieri aperti, il cartello è chiaro. I lavori non sono finit... ► anteprima24.it

Germania, esplode una casa per una fuga di gas: morti padre, madre e bimbo di 6 anni italiani

Germania, esplode una casa per una fuga di gas: morti padre, madre e bimbo di 6 anni italiani

Una famiglia originaria della Sicilia ha perso la vita ad Albstadt, in Germania, in seguito al cro... ► open.online

Dal 12 gennaio su Rai 1 e RaiPlay Luisa Ranieri nella nuova serie tv ispirata alla storia di Eugenia Carfora, la preside di Caivano divenuta simbolo di coraggio

Dal 12 gennaio su Rai 1 e RaiPlay Luisa Ranieri nella nuova serie tv ispirata alla storia di Eugenia Carfora, la preside di Caivano divenuta simbolo di coraggio

(askanews) – Luisa Ranieri è un’eroina determinata che lotta contro la dispersione scolastica e la ... ► amica.it

“Mi è stato diagnosticato un tumore al testicolo, sono appena stato operato. Fate un controllo in più”: l’appello di Gianluca Galassi

“Mi è stato diagnosticato un tumore al testicolo, sono appena stato operato. Fate un controllo in più”: l’appello di Gianluca Galassi

“La prevenzione è fondamentale”. L’appello arriva da Gianluca Galassi, centrale della nazionale di ... ► ilfattoquotidiano.it

Firenze e le sue tradizioni: visite guidate al “Brindellone”

Firenze e le sue tradizioni: visite guidate al “Brindellone”

Firenze, 9 gennaio 2025 – Appuntamento straordinario per conoscere meglio uno dei simboli della trad... ► lanazione.it

Teatro, al via lo spettacolo

Teatro, al via lo spettacolo 'Scandalo' con protagonisti Anna Valle e Gianmarco Saurino

Prosegue al Teatro Nuovo la stagione di prosa con lo spettacolo ‘Scandalo’, che vede protagonisti ... ► ferraratoday.it

LIVE Sci alpino, Slalom Nor Am St Sauveur 2026 in DIRETTA: inizia la seconda manche, attesa per Collomb e Fanti

LIVE Sci alpino, Slalom Nor Am St Sauveur 2026 in DIRETTA: inizia la seconda manche, attesa per Collomb e Fanti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.20 Ci siamo! Inizia la seconda manche, partita Emma Re... ► oasport.it

Como, ragazzo di 15 anni accerchiato e rapinato da banda di maranza

Como, ragazzo di 15 anni accerchiato e rapinato da banda di maranza

Como, 9 gennaio 2025 – Hanno accerchiato in tre un ragazzino di 15 anni, rapinandolo di un cappelli... ► ilgiorno.it

Investe una donna e scappa: è ancora caccia al pirata della strada

Investe una donna e scappa: è ancora caccia al pirata della strada

Tempo di lettura: < 1 minutoInveste una donna e poi scappa. Il grave episodio si è verificato ... ► anteprima24.it

Cento ragazzi di Napoli per Ri generazioni, progetto contro il disagio educativo e sociale

Cento ragazzi di Napoli per Ri generazioni, progetto contro il disagio educativo e sociale

Da quando si annuncia a settembre, diventa sempre più solido Ri-generazioni - Costruire percorsi d... ► napolitoday.it

Secondo lutto choc per la famosa, il figlio muore a pochi mesi dall’altro figlio

Secondo lutto choc per la famosa, il figlio muore a pochi mesi dall’altro figlio

Un nuovo grave lutto ha colpito una delle famiglie più rappresentative della cultura locale. La mor... ► tvzap.it

Treni, Faentina: riapre la tratta fra Crespino del Lamone e Marradi

Treni, Faentina: riapre la tratta fra Crespino del Lamone e Marradi

L’annuncio è stato dato nel corso del primo Tavolo istituzionale di confronto tra la Regione Toscan... ► firenzepost.it

Crans Montana, i genitori di Riccardo Minghetti dopo l’arresto di Moretti: ‘È un primo passo, ma il comune ha gravi responsabilità’

Crans Montana, i genitori di Riccardo Minghetti dopo l’arresto di Moretti: ‘È un primo passo, ma il comune ha gravi responsabilità’

“L’arresto è una cosa buona, ma non basta” “La notizia dell’arresto è già una cosa buona”. Con q... ► notizieaudaci.it

Irregolarità sulla sicurezza in un

Irregolarità sulla sicurezza in un'azienda agricola: sanzione da 6mila euro e denuncia per il titolare

Nell'ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione del fenomeno del capora... ► latinatoday.it

Gandelman si lega al Lecce fino al 2029 con opzione per un’altra stagione

Gandelman si lega al Lecce fino al 2029 con opzione per un’altra stagione

LECCE – Omri Gandelman è a tutti gli effetti un calciatore del Lecce. Il centrocampista provenient... ► lecceprima.it

“Ucciso due bambini”. Nina Moric e Fabrizio Corona, la rivelazione shock nel documentario

“Ucciso due bambini”. Nina Moric e Fabrizio Corona, la rivelazione shock nel documentario

Il documentario Netflix Io sono notizia, incentrato sulla vita turbolenta di Fabrizio Corona, ha sc... ► thesocialpost.it

Da Macbeth a Madama Butterfly: il cartellone della stagione lirica 2026 del Galli

Da Macbeth a Madama Butterfly: il cartellone della stagione lirica 2026 del Galli

È tutto pronto per l'avvio della Stagione Lirica 2026 del Teatro Galli di Rimini. Macbeth, Il cons... ► riminitoday.it

Ubriaca al volante si ribalta sul Maloja: nei guai una 33enne italiana

Ubriaca al volante si ribalta sul Maloja: nei guai una 33enne italiana

Giovedì sera, poco prima delle 21, una donna di 33 anni di nazionalità italiana è rimasta coinvolt... ► sondriotoday.it

Mercato Inter, Romano fa il punto su Muharemovic: «Ai nerazzurri piace eccome, ma bisogna capire questa cosa…»

Mercato Inter, Romano fa il punto su Muharemovic: «Ai nerazzurri piace eccome, ma bisogna capire questa cosa…»

di Redazione Inter News 24Mercato Inter, Romano, sul suo canale Youtube, ha parlato così dell’intere... ► internews24.com

Premio Franco Solinas 2026 | Bando Aperto: Scadenza 2 Febbraio

Premio Franco Solinas 2026 | Bando Aperto: Scadenza 2 Febbraio

È online il form di partecipazione del 17° Premio Internazionale per la Sceneggiatura Franco Solina... ► universalmovies.it

Impianto rifiuti di Mili, il comitato risponde al sindaco

Impianto rifiuti di Mili, il comitato risponde al sindaco

"La replica del sindaco di Messina Federico Basile alle nostre motivate preoccupazioni sull'impian... ► messinatoday.it

Adesione a Sannio Acque del Comune di Campolattaro, il commento di AVS

Adesione a Sannio Acque del Comune di Campolattaro, il commento di AVS

Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa del gruppo Alleanza Verdi Sinis... ► anteprima24.it

Inter Napoli, la designazione arbitrale: chi fischia al Meazza e chi sarà al Var

Inter Napoli, la designazione arbitrale: chi fischia al Meazza e chi sarà al Var

Sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1 a dirigere domenica sera al Meazza di Milano il big ma... ► napolitoday.it

Call center Enel in protesta: oltre duecento lavoratori al sit in contro lo stop alla clausola sociale

Call center Enel in protesta: oltre duecento lavoratori al sit in contro lo stop alla clausola sociale

La partecipazione determinata di oltre duecento lavoratori ha segnato il sit-in promosso stamattin... ► cataniatoday.it

Chiamate spam, come capire se è una telefonata pericolosa: il trucco è infallibile

Chiamate spam, come capire se è una telefonata pericolosa: il trucco è infallibile

Il trucco infallibile, che in pochi conoscono, per capire se una telefonata è pericolosa o meno: co... ► screenworld.it

Come una legge in California potrebbe spostare le Big Tech in Texas e Florida

Come una legge in California potrebbe spostare le Big Tech in Texas e Florida

Tra le Big Tech, l’unica che sembra accogliere l’ultima proposta del governo della California sembr... ► formiche.net

Mary e Margherita di Danimarca, messaggio silenzioso alla Groenlandia: abito e tiara anti Trump

Mary e Margherita di Danimarca, messaggio silenzioso alla Groenlandia: abito e tiara anti Trump

La Groenlandia si ritrova di nuovo al centro di un racconto che intreccia potere, simboli e diploma... ► dilei.it

Quella passione di Giorgia Meloni per le Giornate nazionali: da inizio legislatura ne ha create 12. E in conferenza stampa annuncia la prossima

Quella passione di Giorgia Meloni per le Giornate nazionali: da inizio legislatura ne ha create 12. E in conferenza stampa annuncia la prossima

Un nuovo giorno “in memoria di” sta per entrare nel calendario italiano: è quello dedicato ai gior... ► open.online

Replica La forza di una donna 2 in streaming, puntata del 9 gennaio | Video Mediaset

Replica La forza di una donna 2 in streaming, puntata del 9 gennaio | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 9 gennaio – con la soap turca La forza di una donna (Kad?n). Nel... ► superguidatv.it

Italia Under 19, Bollini chiama 2 bianconeri per l’amichevole contro la Spagna: ecco i convocati, i nomi

Italia Under 19, Bollini chiama 2 bianconeri per l’amichevole contro la Spagna: ecco i convocati, i nomi

di Fabio ZaccariaItalia Under 19, Verde e Merola rappresentano la Juve Primavera nella Nazionale di ... ► juventusnews24.com

Paolo Capone, leader UGL: "Favorevoli a nuovo patto sociale per crescita e occupazione"

Paolo Capone, leader UGL: "Favorevoli a nuovo patto sociale per crescita e occupazione"

"Accogliamo con favore le parole del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla volontà di dare s... ► iltempo.it

Arrestato il titolare del bar Le Constellation: "Rischio di fuga". La moglie ai domiciliari: "Chiedo scusa" | "Tolsero i video dai social"

Arrestato il titolare del bar Le Constellation: "Rischio di fuga". La moglie ai domiciliari: "Chiedo scusa" | "Tolsero i video dai social"

Jacques e Jessica Moretti sono accusati di omicidio, lesioni e incendio colposi. Le inchieste in ... ► milano.corriere.it

Gigi Hadid inaugura il 2026 con un audace mini bob nero opaco

Gigi Hadid inaugura il 2026 con un audace mini bob nero opaco

Gigi Hadid ha inaugurato il nuovo anno con una trasformazione beauty che non è passata inosservata.... ► iodonna.it

F 35, l’Italia al centro. Trapani Birgi diventa il primo hub europeo dell’addestramento

F 35, l’Italia al centro. Trapani Birgi diventa il primo hub europeo dell’addestramento

La decisione italiana di ospitare il primo polo di formazione per piloti F-35 al di fuori degli Sta... ► formiche.net

Adani loda la prova della Juve e poi esalta quel bianconero: «Bravissimo, percentuale altissima»

Adani loda la prova della Juve e poi esalta quel bianconero: «Bravissimo, percentuale altissima»

di Redazione JuventusNews24Adani loda la prova della Juve e poi esalta quel bianconero: «Bravissimo,... ► juventusnews24.com

Eventi formativi nella provincia: il comitato "Giusto dire no" si apre alla cittadinanza

Eventi formativi nella provincia: il comitato "Giusto dire no" si apre alla cittadinanza

BRINDISI - Presentatosi alla collettività con una conferenza stampa lo scorso 20 dicembre, il coor... ► brindisireport.it

Corinne Clery: “Penso al matrimonio. Il rapporto con mio figlio è perso, ma non è mai stato violento con me”

Corinne Clery: “Penso al matrimonio. Il rapporto con mio figlio è perso, ma non è mai stato violento con me”

Corinne Clery si è raccontata a Storie al Bivio, dove ha parlato del suo difficile rapporto con il ... ► fanpage.it

Adani critico: “Il Milan è sempre lo stesso. Queste partite non portano da nessuna parte”

Adani critico: “Il Milan è sempre lo stesso. Queste partite non portano da nessuna parte”

Durante l'ultimo appuntamento con il format 'Viva El Futbol', l'ex difensore dell'Inter Lele Adani h... ► pianetamilan.it

Propaganda Live torna con Francesca Mannocchi in collegamento da Odessa

Propaganda Live torna con Francesca Mannocchi in collegamento da Odessa

Inizia il nuovo anno anche per Propaganda Live, il programma del venerdì sera di La7 che racconta l... ► davidemaggio.it

Neve a Sondrio: il Comune attacca Secam per la mancata pulizia di strade e marciapiedi

Neve a Sondrio: il Comune attacca Secam per la mancata pulizia di strade e marciapiedi

In relazione al mancato intervento, nella mattinata di oggi, da parte di Secam, alla quale è affid... ► sondriotoday.it

Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali 2026

Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali 2026

Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali 202617 gennaio 2026Aula Consiliare - Toritto... ► baritoday.it

Teatro San Carlo, De Luca: “Una buona notizia dal Tar Campania”

Teatro San Carlo, De Luca: “Una buona notizia dal Tar Campania”

Tempo di lettura: 2 minuti“C’è una buona notizia. Il Tar della Campania ha respinto il ricorso pr... ► anteprima24.it

Heather Parisi ‘segnala’ Bassetti a Trump. E il prof querela “la ballerina in pensione”

Heather Parisi ‘segnala’ Bassetti a Trump. E il prof querela “la ballerina in pensione”

(Adnkronos) – Heather Parisi 'segnala' il professor Matteo Bassetti a Donald Trump e l'infettivologo... ► periodicodaily.com

Samira Lui, indiscrezione bomba: in due programmi Mediaset. “Al posto della collega famosa”

Samira Lui, indiscrezione bomba: in due programmi Mediaset. “Al posto della collega famosa”

Negli ultimi mesi Samira Lui si è imposta come uno dei volti emergenti più interessanti della telev... ► caffeinamagazine.it

Sportello dei diritti delle persone con disabilità della Cgil Palermo: al via anche le consulenze online con il personale

Sportello dei diritti delle persone con disabilità della Cgil Palermo: al via anche le consulenze online con il personale

Al via anche i servizi online dello sportello per i diritti delle persone con disabilità della Cgi... ► palermotoday.it

Una “medusa fantasma gigante” volteggia con eleganza in un canyon sottomarino: il raro avvistamento al largo dell’Argentina

Una “medusa fantasma gigante” volteggia con eleganza in un canyon sottomarino: il raro avvistamento al largo dell’Argentina

Durante un’immersione per esplorare il muro del canyon sottomarino Colorado-Rawson, i piloti del ve... ► ilfattoquotidiano.it

Tutto per una casa pulita: Narwal svela Flow 2 e la sua visione di pulizia più completa al CES 2026

Tutto per una casa pulita: Narwal svela Flow 2 e la sua visione di pulizia più completa al CES 2026

Al CES 2026 di Las Vegas Narwal torna a mostrare la propria interpretazione della pulizia intellige... ► ilfattoquotidiano.it

I BrainRots arrivano in Italia: il debutto in provincia di Salerno

I BrainRots arrivano in Italia: il debutto in provincia di Salerno

Tempo di lettura: < 1 minutoIl fenomeno dei BrainRots sbarca finalmente nel nostro Paese. Dopo... ► anteprima24.it

Il Venezia contro la Reggiana per rimanere in alto. Stroppa: «C

Il Venezia contro la Reggiana per rimanere in alto. Stroppa: «C'è sempre da migliorare»

Un Venezia che cerca continuità per rimanere agganciato alla vetta della classifica di serie B sce... ► veneziatoday.it

Dovbyk fuori due mesi per infortunio al tendine, difficile vada via dalla Roma a gennaio

Dovbyk fuori due mesi per infortunio al tendine, difficile vada via dalla Roma a gennaio

Artem Dovbyk contro il Lecce ha subito un infortunio al tendine, che lo terrà lontano dal campo per... ► ilnapolista.it

Edoardo Corvi e il pallone misterioso

Edoardo Corvi e il pallone misterioso

Più fastidiosa della nebbia che tutto confonde c'è la gente. Il portiere è un'anima solitaria che p... ► ilfoglio.it

Nasce Labouratorio Germinal, l

Nasce Labouratorio Germinal, l'associazione culturale di area metropolitana

"Non vogliamo che pensiate come noi; vogliamo solo che pensiate". "La libertà di pensiero ce l'abb... ► casertanews.it

GUIDA TV 9 GENNAIO 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

GUIDA TV 9 GENNAIO 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv ... ► bubinoblog

Cristiana Capotondi a Putignano con “La vittoria è la balia dei vinti”

Cristiana Capotondi a Putignano con “La vittoria è la balia dei vinti”

Cristiana Capotondi è protagonista di La vittoria è la balia dei vinti, intenso spettacolo di pros... ► baritoday.it

Germania, tragedia ad Albstadt: famiglia italiana muore nel crollo della loro casa

Germania, tragedia ad Albstadt: famiglia italiana muore nel crollo della loro casa

(Adnkronos) – Tragedia ad Albstadt, in Germania, dove una famiglia originaria di Castellammare del ... ► webmagazine24.it

Meloni. Paolo Capone, leader UGL: "Favorevoli a nuovo patto sociale per rilanciare crescita e occupazione"

Meloni. Paolo Capone, leader UGL: "Favorevoli a nuovo patto sociale per rilanciare crescita e occupazione"

"Accogliamo con favore le parole del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla volontà di dare s... ► ilgiornale.it

Bove, ritorno in campo? Ipotesi Inghilterra dopo l’addio alla Roma

Bove, ritorno in campo? Ipotesi Inghilterra dopo l’addio alla Roma

(Adnkronos) – Edoardo Bove torna in campo? Dopo il malore accusato in Fiorentina-Inter nel dicembre... ► webmagazine24.it

I concerti del lunedì

I concerti del lunedì

Tra le più affermate violiste della scena internazionale, già prima viola dei Berliner Philharmoni... ► baritoday.it

La Sala Multimediale della Questura intitolata alla memoria di due agenti uccisi in servizio

La Sala Multimediale della Questura intitolata alla memoria di due agenti uccisi in servizio

Mercoledì 14 gennaio, alle 10, presso la Questura di Caserta, avrà luogo la Cerimonia di intitolaz... ► casertanews.it

Grok blocca la creazione d’immagini false a carattere sessuale, ma non per gli abbonati

Grok blocca la creazione d’immagini false a carattere sessuale, ma non per gli abbonati

Grok, il chatbot d’intelligenza artificiale di Elon Musk, ha disattivato per gli utenti non pagant... ► internazionale.it

Bernardo Silva, il gesto che ha esaltato i tifosi: ecco perché la Juve farebbe un colpaccio

Bernardo Silva, il gesto che ha esaltato i tifosi: ecco perché la Juve farebbe un colpaccio

Il portoghese si è reso protagonista di un episodio contro il Brighton che è piaciuto moltissimo ai... ► calciomercato.it

Le scuse di Jessica Moretti: “Penso sempre alle vittime. Nel nostro locale una tragedia terribile

Le scuse di Jessica Moretti: “Penso sempre alle vittime. Nel nostro locale una tragedia terribile

Roma, 9 gennaio 2026 – Jessica Moretti, proprietaria insieme al marito Jacques del bar Le Constella... ► quotidiano.net