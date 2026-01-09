Trattori in strada a Milano: agricoltori in protesta contro il Mercosur laverita.info
San Giuseppe Jato ricorda Giuseppe Di Matteo: il sindaco rilancia la lotta all’omertà dayitalianews.com
I BrainRots arrivano in Italia: il debutto in provincia di Salerno anteprima24.it
Milan, il tuo problema è la rosa corta. Galli: “Potrebbe servire un difensore dal mercato” pianetamilan.it
Meloni: «Non credo in un’azione militare Usa in Groenlandia e non la condividerei» laverita.info
Crans-Montana, Eleonora dal letto del Niguarda: “Grazie al personale sanitario, un pensiero a chi non ce l’ha ... ilgiorno.it
De Luca sfida il Governo con il ‘modello Campania’: ma il nodo Mastella frena il PD
Tempo di lettura: 2 minutiCome nei cantieri aperti, il cartello è chiaro. I lavori non sono finit... ► anteprima24.it
Germania, esplode una casa per una fuga di gas: morti padre, madre e bimbo di 6 anni italiani
Una famiglia originaria della Sicilia ha perso la vita ad Albstadt, in Germania, in seguito al cro... ► open.online
Dal 12 gennaio su Rai 1 e RaiPlay Luisa Ranieri nella nuova serie tv ispirata alla storia di Eugenia Carfora, la preside di Caivano divenuta simbolo di coraggio
(askanews) – Luisa Ranieri è un’eroina determinata che lotta contro la dispersione scolastica e la ... ► amica.it
“Mi è stato diagnosticato un tumore al testicolo, sono appena stato operato. Fate un controllo in più”: l’appello di Gianluca Galassi
“La prevenzione è fondamentale”. L’appello arriva da Gianluca Galassi, centrale della nazionale di ... ► ilfattoquotidiano.it
Firenze e le sue tradizioni: visite guidate al “Brindellone”
Firenze, 9 gennaio 2025 – Appuntamento straordinario per conoscere meglio uno dei simboli della trad... ► lanazione.it
Teatro, al via lo spettacolo 'Scandalo' con protagonisti Anna Valle e Gianmarco Saurino
Prosegue al Teatro Nuovo la stagione di prosa con lo spettacolo ‘Scandalo’, che vede protagonisti ... ► ferraratoday.it
LIVE Sci alpino, Slalom Nor Am St Sauveur 2026 in DIRETTA: inizia la seconda manche, attesa per Collomb e Fanti
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.20 Ci siamo! Inizia la seconda manche, partita Emma Re... ► oasport.it
Como, ragazzo di 15 anni accerchiato e rapinato da banda di maranza
Como, 9 gennaio 2025 – Hanno accerchiato in tre un ragazzino di 15 anni, rapinandolo di un cappelli... ► ilgiorno.it
Investe una donna e scappa: è ancora caccia al pirata della strada
Tempo di lettura: < 1 minutoInveste una donna e poi scappa. Il grave episodio si è verificato ... ► anteprima24.it
Cento ragazzi di Napoli per Ri generazioni, progetto contro il disagio educativo e sociale
Da quando si annuncia a settembre, diventa sempre più solido Ri-generazioni - Costruire percorsi d... ► napolitoday.it
Secondo lutto choc per la famosa, il figlio muore a pochi mesi dall’altro figlio
Un nuovo grave lutto ha colpito una delle famiglie più rappresentative della cultura locale. La mor... ► tvzap.it
Treni, Faentina: riapre la tratta fra Crespino del Lamone e Marradi
L’annuncio è stato dato nel corso del primo Tavolo istituzionale di confronto tra la Regione Toscan... ► firenzepost.it
Crans Montana, i genitori di Riccardo Minghetti dopo l’arresto di Moretti: ‘È un primo passo, ma il comune ha gravi responsabilità’
“L’arresto è una cosa buona, ma non basta” “La notizia dell’arresto è già una cosa buona”. Con q... ► notizieaudaci.it
Irregolarità sulla sicurezza in un'azienda agricola: sanzione da 6mila euro e denuncia per il titolare
Nell'ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione del fenomeno del capora... ► latinatoday.it
Gandelman si lega al Lecce fino al 2029 con opzione per un’altra stagione
LECCE – Omri Gandelman è a tutti gli effetti un calciatore del Lecce. Il centrocampista provenient... ► lecceprima.it
“Ucciso due bambini”. Nina Moric e Fabrizio Corona, la rivelazione shock nel documentario
Il documentario Netflix Io sono notizia, incentrato sulla vita turbolenta di Fabrizio Corona, ha sc... ► thesocialpost.it
Da Macbeth a Madama Butterfly: il cartellone della stagione lirica 2026 del Galli
È tutto pronto per l'avvio della Stagione Lirica 2026 del Teatro Galli di Rimini. Macbeth, Il cons... ► riminitoday.it
Ubriaca al volante si ribalta sul Maloja: nei guai una 33enne italiana
Giovedì sera, poco prima delle 21, una donna di 33 anni di nazionalità italiana è rimasta coinvolt... ► sondriotoday.it
Mercato Inter, Romano fa il punto su Muharemovic: «Ai nerazzurri piace eccome, ma bisogna capire questa cosa…»
di Redazione Inter News 24Mercato Inter, Romano, sul suo canale Youtube, ha parlato così dell’intere... ► internews24.com
Premio Franco Solinas 2026 | Bando Aperto: Scadenza 2 Febbraio
È online il form di partecipazione del 17° Premio Internazionale per la Sceneggiatura Franco Solina... ► universalmovies.it
Impianto rifiuti di Mili, il comitato risponde al sindaco
"La replica del sindaco di Messina Federico Basile alle nostre motivate preoccupazioni sull'impian... ► messinatoday.it
Adesione a Sannio Acque del Comune di Campolattaro, il commento di AVS
Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa del gruppo Alleanza Verdi Sinis... ► anteprima24.it
Inter Napoli, la designazione arbitrale: chi fischia al Meazza e chi sarà al Var
Sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1 a dirigere domenica sera al Meazza di Milano il big ma... ► napolitoday.it
Call center Enel in protesta: oltre duecento lavoratori al sit in contro lo stop alla clausola sociale
La partecipazione determinata di oltre duecento lavoratori ha segnato il sit-in promosso stamattin... ► cataniatoday.it
Chiamate spam, come capire se è una telefonata pericolosa: il trucco è infallibile
Il trucco infallibile, che in pochi conoscono, per capire se una telefonata è pericolosa o meno: co... ► screenworld.it
Come una legge in California potrebbe spostare le Big Tech in Texas e Florida
Tra le Big Tech, l’unica che sembra accogliere l’ultima proposta del governo della California sembr... ► formiche.net
Mary e Margherita di Danimarca, messaggio silenzioso alla Groenlandia: abito e tiara anti Trump
La Groenlandia si ritrova di nuovo al centro di un racconto che intreccia potere, simboli e diploma... ► dilei.it
Quella passione di Giorgia Meloni per le Giornate nazionali: da inizio legislatura ne ha create 12. E in conferenza stampa annuncia la prossima
Un nuovo giorno “in memoria di” sta per entrare nel calendario italiano: è quello dedicato ai gior... ► open.online
Replica La forza di una donna 2 in streaming, puntata del 9 gennaio | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – venerdì 9 gennaio – con la soap turca La forza di una donna (Kad?n). Nel... ► superguidatv.it
Italia Under 19, Bollini chiama 2 bianconeri per l’amichevole contro la Spagna: ecco i convocati, i nomi
di Fabio ZaccariaItalia Under 19, Verde e Merola rappresentano la Juve Primavera nella Nazionale di ... ► juventusnews24.com
Paolo Capone, leader UGL: "Favorevoli a nuovo patto sociale per crescita e occupazione"
Arrestato il titolare del bar Le Constellation: "Rischio di fuga". La moglie ai domiciliari: "Chiedo scusa" | "Tolsero i video dai social"
Jacques e Jessica Moretti sono accusati di omicidio, lesioni e incendio colposi. Le inchieste in ... ► milano.corriere.it
Gigi Hadid inaugura il 2026 con un audace mini bob nero opaco
Gigi Hadid ha inaugurato il nuovo anno con una trasformazione beauty che non è passata inosservata.... ► iodonna.it
F 35, l’Italia al centro. Trapani Birgi diventa il primo hub europeo dell’addestramento
La decisione italiana di ospitare il primo polo di formazione per piloti F-35 al di fuori degli Sta... ► formiche.net
Adani loda la prova della Juve e poi esalta quel bianconero: «Bravissimo, percentuale altissima»
di Redazione JuventusNews24Adani loda la prova della Juve e poi esalta quel bianconero: «Bravissimo,... ► juventusnews24.com
Eventi formativi nella provincia: il comitato "Giusto dire no" si apre alla cittadinanza
BRINDISI - Presentatosi alla collettività con una conferenza stampa lo scorso 20 dicembre, il coor... ► brindisireport.it
Corinne Clery: “Penso al matrimonio. Il rapporto con mio figlio è perso, ma non è mai stato violento con me”
Corinne Clery si è raccontata a Storie al Bivio, dove ha parlato del suo difficile rapporto con il ... ► fanpage.it
Adani critico: “Il Milan è sempre lo stesso. Queste partite non portano da nessuna parte”
Durante l'ultimo appuntamento con il format 'Viva El Futbol', l'ex difensore dell'Inter Lele Adani h... ► pianetamilan.it
Propaganda Live torna con Francesca Mannocchi in collegamento da Odessa
Inizia il nuovo anno anche per Propaganda Live, il programma del venerdì sera di La7 che racconta l... ► davidemaggio.it
Neve a Sondrio: il Comune attacca Secam per la mancata pulizia di strade e marciapiedi
In relazione al mancato intervento, nella mattinata di oggi, da parte di Secam, alla quale è affid... ► sondriotoday.it
Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali 2026
Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali 202617 gennaio 2026Aula Consiliare - Toritto... ► baritoday.it
Teatro San Carlo, De Luca: “Una buona notizia dal Tar Campania”
Tempo di lettura: 2 minuti“C’è una buona notizia. Il Tar della Campania ha respinto il ricorso pr... ► anteprima24.it
Heather Parisi ‘segnala’ Bassetti a Trump. E il prof querela “la ballerina in pensione”
(Adnkronos) – Heather Parisi 'segnala' il professor Matteo Bassetti a Donald Trump e l'infettivologo... ► periodicodaily.com
Samira Lui, indiscrezione bomba: in due programmi Mediaset. “Al posto della collega famosa”
Negli ultimi mesi Samira Lui si è imposta come uno dei volti emergenti più interessanti della telev... ► caffeinamagazine.it
Sportello dei diritti delle persone con disabilità della Cgil Palermo: al via anche le consulenze online con il personale
Al via anche i servizi online dello sportello per i diritti delle persone con disabilità della Cgi... ► palermotoday.it
Una “medusa fantasma gigante” volteggia con eleganza in un canyon sottomarino: il raro avvistamento al largo dell’Argentina
Durante un’immersione per esplorare il muro del canyon sottomarino Colorado-Rawson, i piloti del ve... ► ilfattoquotidiano.it
Tutto per una casa pulita: Narwal svela Flow 2 e la sua visione di pulizia più completa al CES 2026
Al CES 2026 di Las Vegas Narwal torna a mostrare la propria interpretazione della pulizia intellige... ► ilfattoquotidiano.it
I BrainRots arrivano in Italia: il debutto in provincia di Salerno
Il Venezia contro la Reggiana per rimanere in alto. Stroppa: «C'è sempre da migliorare»
Un Venezia che cerca continuità per rimanere agganciato alla vetta della classifica di serie B sce... ► veneziatoday.it
Dovbyk fuori due mesi per infortunio al tendine, difficile vada via dalla Roma a gennaio
Artem Dovbyk contro il Lecce ha subito un infortunio al tendine, che lo terrà lontano dal campo per... ► ilnapolista.it
Edoardo Corvi e il pallone misterioso
Più fastidiosa della nebbia che tutto confonde c'è la gente. Il portiere è un'anima solitaria che p... ► ilfoglio.it
Nasce Labouratorio Germinal, l'associazione culturale di area metropolitana
"Non vogliamo che pensiate come noi; vogliamo solo che pensiate". "La libertà di pensiero ce l'abb... ► casertanews.it
GUIDA TV 9 GENNAIO 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI
Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv ... ► bubinoblog
Cristiana Capotondi a Putignano con “La vittoria è la balia dei vinti”
Cristiana Capotondi è protagonista di La vittoria è la balia dei vinti, intenso spettacolo di pros... ► baritoday.it
Germania, tragedia ad Albstadt: famiglia italiana muore nel crollo della loro casa
(Adnkronos) – Tragedia ad Albstadt, in Germania, dove una famiglia originaria di Castellammare del ... ► webmagazine24.it
Meloni. Paolo Capone, leader UGL: "Favorevoli a nuovo patto sociale per rilanciare crescita e occupazione"
Bove, ritorno in campo? Ipotesi Inghilterra dopo l’addio alla Roma
(Adnkronos) – Edoardo Bove torna in campo? Dopo il malore accusato in Fiorentina-Inter nel dicembre... ► webmagazine24.it
I concerti del lunedì
Tra le più affermate violiste della scena internazionale, già prima viola dei Berliner Philharmoni... ► baritoday.it
La Sala Multimediale della Questura intitolata alla memoria di due agenti uccisi in servizio
Mercoledì 14 gennaio, alle 10, presso la Questura di Caserta, avrà luogo la Cerimonia di intitolaz... ► casertanews.it
Grok blocca la creazione d’immagini false a carattere sessuale, ma non per gli abbonati
Grok, il chatbot d’intelligenza artificiale di Elon Musk, ha disattivato per gli utenti non pagant... ► internazionale.it
Bernardo Silva, il gesto che ha esaltato i tifosi: ecco perché la Juve farebbe un colpaccio
Il portoghese si è reso protagonista di un episodio contro il Brighton che è piaciuto moltissimo ai... ► calciomercato.it
Le scuse di Jessica Moretti: “Penso sempre alle vittime. Nel nostro locale una tragedia terribile
Roma, 9 gennaio 2026 – Jessica Moretti, proprietaria insieme al marito Jacques del bar Le Constella... ► quotidiano.net