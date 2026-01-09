Disoccupazione il dato più basso mai registrato
Negli ultimi mesi, i dati sull’occupazione mostrano un calo della disoccupazione ai livelli più bassi di sempre, riflettendo un miglioramento nel mercato del lavoro. Tuttavia, le statistiche dell’Istat continuano a suscitare attenzione e analisi, spesso accompagnate da interpretazioni diverse. Questo contesto richiede un’approfondita comprensione dei numeri e delle dinamiche che li influenzano, per valutare con precisione lo stato reale dell’economia e dell’occupazione nel nostro Paese.
Da un po’ di anni a questa parte il consueto bollettino dell’Istat sull’occupazione scatena una frenetica “caccia all’errore”. Manco fossimo sulla Settimana enigmistica, non appena i dati vengono snocciolati un esercito di gufi, declinisti e “contro” a prescindere si prodiga con tutte le sue forze per trovare il pelo nell’uovo, il numero che fa la differenza, la cifra che ribalta la narrazione. Ogni volta è più difficile. Un grande classico, quando gli indicatori sono tutti positivi, è quello del lavoro povero. Occupazione da record, ma gli stipendi sono troppo bassi. Ieri, ad offrire un appiglio ci hanno pensato gli inattivi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
