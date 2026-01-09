Disney+ sta introducendo i video verticali, ispirandosi a TikTok, per coinvolgere meglio i più giovani. Questa novità mira a rendere l’esperienza di streaming più intuitiva e adatta alle abitudini dei bambini e degli adolescenti, offrendo contenuti in formato più pratico e immediato. L’obiettivo è ampliare il pubblico e mantenere l’interesse dei giovani utenti attraverso un’interfaccia più moderna e vicina alle tendenze digitali attuali.

L'app di Disney+ prende esempio dal social TikTok per catturare il pubblico di giovanissimi a cui molti contenuti saranno destinati. Mentre i servizi di streaming si moltiplicano e sul web si amplifica a dismisura l'offerta di prodotti audiovisivi, parte il contrattacco di Disney+ per catturare l'attenzione dei giovanissimi. Prendendo spunto da TikTok, Disney ha annunciato che prevede di lanciare contenuti video verticali di breve durata sull'app Disney+ negli Stati Uniti entro la fine dell'anno. "L'esperienza si evolverà man mano che si espanderà tra notizie e intrattenimento e offrirà una fruizione più personalizzata e dinamica che rafforzerà Disney+ come destinazione quotidiana imperdibile", ha dichiarato Disney in un post riportato da Gizmodo che riassume gli annunci del Tech+ Data Showcase dell'azienda al . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Disney+ come TikTok: lo streamer aggiungerà i video verticali per attrarre i più piccoli

