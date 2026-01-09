Disagi in vista per i pendolari | confermato il doppio sciopero si inizia oggi

Sono in programma due scioperi che interesseranno i pendolari nelle prossime ore. Il primo, indetto dal personale Trenord, si svolgerà venerdì 9 gennaio. Questi eventi potrebbero causare disagi e modifiche ai servizi di trasporto, influenzando gli spostamenti quotidiani. È consigliabile verificare gli aggiornamenti ufficiali prima di pianificare i propri viaggi.

Disagi in vista per i pendolari a causa di due diversi scioperi. Il primo è quello del personale Trenord, previsto per la giornata di venerdì 9 gennaio. Lunedì 12 è invece previsto quello nazionale, che oltre al personale Trenord coinvolge anche quello del Gruppo Fs, Trenitalia e Tper ed è stato.

