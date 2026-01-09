Diretta Dakar Rally 2026
Segui la diretta italiana della Dakar Rally 2026, con aggiornamenti costanti dalla redazione di TuttoRally. Ti accompagneremo passo dopo passo durante tutta la gara, fino alla cerimonia di premiazione dei vincitori. Resta con noi per avere tutte le informazioni più recenti e dettagliate su questa importante competizione.
La diretta italiana della Dakar Rally 2026 aggiornata costantemente dalla redazione di TuttoRally fino a dopo la premiazione dei vincitori. Cronache, news, approfondimenti e interviste. Tappa 6 – Ha’il – Riyadh (Km 325,88) La sesta tappa della Dakar, da Hail a Riyadh per 325,88 chilometri, ha confermato ancora una volta quanto questa edizione sia incerta . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
