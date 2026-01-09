Dior cambia vertice nelle Americhe | Charlotte Holman Ros è la nuova presidente

Dior annuncia la nomina di Charlotte Holman Ros come nuova presidente per le Americhe, segnando un importante cambio di leadership nel 2026. Questa scelta sottolinea l’impegno del marchio verso una strategia di continuità e di crescita globale, con un focus particolare sul settore beauty. La nomina riflette l’importanza delle Americhe nel piano di sviluppo internazionale di Dior, consolidando la presenza del brand in un mercato chiave.

Dior apre il 2026 con un cambio di leadership strategico che parla chiaro: continuità, visione globale e una forte impronta beauty. A partire dal 1° febbraio, Charlotte Holman Ros sarà la nuova presidente di Christian Dior Couture Americas, segnando uno dei passaggi di testimone più interessanti dell’anno nel panorama del lusso internazionale. Dior sceglie continuità e visione beauty: Charlotte Holman Ros nuova presidente nelle Americhe. Holman Ros arriva direttamente dall’interno della galassia Dior, dove negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di presidente di Parfums Christian Dior per il Nord America. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

