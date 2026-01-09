Diego Ulissi | Non ho rimpianti per la mia carriera La vittoria più bella? Battere Sagan al Giro d’Italia

Diego Ulissi, 36 anni, si appresta a iniziare la sua diciassettesima stagione nel ciclismo professionistico. Con una carriera ricca di vittorie e soddisfazioni, Ulissi si distingue come uno dei corridori italiani più duraturi e riconosciuti. La sua esperienza e il suo talento continuano a fare di lui una figura di riferimento nel panorama ciclistico nazionale e internazionale.

A 36 anni Diego Ulissi è pronto a vivere la stagione numero 17 tra i professionisti, confermandosi come uno dei corridori italiani più longevi e vincenti della sua generazione. Dalle vittorie mondiali da junior alle 49 affermazioni in carriera – otto delle quali al Giro d’Italia (ha vestito anche la maglia rosa al Giro dello scorso anno) – il toscano ha attraversato epoche diverse del ciclismo, adattandosi a cambiamenti profondi nei metodi di allenamento, nell’alimentazione e nei ritmi di gara. Dopo una carriera interamente trascorsa tra Lampre e UAE Emirates, il passaggio all’Astana lo scorso anno gli ha regalato nuovi stimoli e un ambiente ideale per continuare a esprimersi ad alto livello. 🔗 Leggi su Oasport.it

