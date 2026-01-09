Diane Kowa & The Piaggio Soul Combination all' Exwide
Il 10 gennaio, all’Exwide, i Piaggio Soul Combination presentano il loro nuovo album, “Allnighter Material”. Dopo il successo delle precedenti esibizioni, il gruppo torna sul palco per offrire un concerto che promette di consolidare la propria presenza nel panorama musicale. Un’occasione per ascoltare dal vivo le nuove composizioni e apprezzare ancora una volta l’originalità del loro stile, in un evento dedicato agli appassionati di musica dal vivo.
Sabato 10 gennaio i Piaggio Soul Combination tornano all’Exwide in grande stile con un nuovo attesissimo album: “Allnighter Material”. Uscito il 7 novembre 2025 e distribuito da Area Pirata, il nuovo lavoro discografico presenta anche il debutto della sensazionale Diane Kowa, giovane cantante dal. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
