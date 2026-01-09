Di Marco sull' inaugurazione della palestra del liceo D' Ascanio | De Martinis taglia il nastro di una torta che non ha cucinato

Il consigliere regionale Antonio Di Marco ha espresso una critica riguardo all'inaugurazione della nuova palestra del liceo D'Ascanio di Montesilvano, commentando l'evento con riferimenti ironici e accusatori. La cerimonia, presieduta dal sindaco De Martinis, ha suscitato discussioni sulla gestione e sulla comunicazione dell'iniziativa, evidenziando le tensioni tra le parti coinvolte. Questa vicenda si inserisce nel contesto delle attività istituzionali e delle diverse opinioni sulla città.

