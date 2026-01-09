Dermatite atopica una malattia ancora poco discussa il dermatologo | Il 20% dei pazienti soffre di depressione

La dermatite atopica è una condizione cutanea diffusa che, purtroppo, spesso riceve poca attenzione. In Italia, interessa milioni di persone, influenzando non solo la pelle ma anche il benessere emotivo. Secondo i dermatologi, circa il 20% dei pazienti può sviluppare depressione a causa delle persistenti problematiche legate alla malattia. È importante conoscere questa condizione per favorire una corretta diagnosi e un trattamento adeguato.

Dermatite atopica grave dell’adulto. Dalla perdita del lavoro alla depressione, l’impatto della malattia sulla vita del paziente è devastante - È la dermatite atopica grave nell’adulto, malattia poco conosciuta per cui c’è ... quotidianosanita.it

Dermatite atopica. Un problema anche per l’adulto e con incidenza in aumento - Nelle sue forme più gravi il costante prurito e le manifestazioni dei sintomi sulla pelle portano a ripercussioni psicologiche forti per i ... quotidianosanita.it

Dermatite atópica e técnica pró ativa de tratamento. #dermatite #dermatiteatopica #alergia #eczema

1 bambino su 5 soffre di dermatite atopica, una condizione che costringe molte famiglie alla necessità di attenzioni speciali. Prurito, arrossamenti, irritazioni e disagio nel relazionarsi con gli altri sono solo alcune delle difficoltà con cui convivere ogni - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.