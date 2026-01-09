DENSO Avellino i sindacati si ricompattano | Nessuna fiducia nei vertici aziendali

Si è svolto un incontro tra i segretari provinciali delle principali sigle sindacali per analizzare la situazione della DENSO di Avellino. Le rappresentanze hanno espresso una certa diffidenza nei confronti dei vertici aziendali, evidenziando la necessità di un confronto trasparente e costruttivo per tutelare i lavoratori e il futuro dello stabilimento.

Si è tenuto un incontro fra i Segretari provinciali della FIM Luigi Galano, della FIOM Giuseppe Morsa, della Uilm Gaetano Altieri, della Fismic Giuseppe Zaolino e della Uglm Ettore Iacovacci per esaminare la delicata situazione sindacale e produttiva che riguarda la DENSO di Avellino.

Il 2026 potrebbe vedere il ripresentarsi di vecchie e nuove vertenze. Nella Valle Ufita cresce l’allarme a causa della penuria di commesse, mentre alla Denso si continua sulla falsariga dello scorso anno. Discorso decisamente diverso per lo stabilimento di Pra - facebook.com facebook

