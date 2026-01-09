Della Rovere debutta col Bayern | le big di Serie A si sono pentite | CMIT

Della Rovere debutta con il Bayern Monaco, segnando un passo importante nella sua carriera. Le principali squadre italiane avevano mostrato interesse, ma il giovane talento classe 2007 ha scelto di proseguire in Germania. Questa scelta riflette la tendenza di molti giovani italiani di cercare opportunità all’estero, dove trovano ambienti favorevoli alla crescita e allo sviluppo professionale.

Frequenti le chiamate e i sondaggi delle grandi del nostro calcio, ma il classe 2007 sta bene in Germania e il club bavarese punta su di lui I talenti, quelli veri, spesso e volentieri vanno via dall’Italia. Il caso più emblematico è piuttosto recente: Guido Della Rovere, passato dalla Cremonese al Bayern Monaco per soli 230mila euro ormai quasi due anni fa e soltanto poco dopo il debutto in prima squadra a soli 16 anni. Al Bayern Monaco, ovvero in uno dei migliori club e settori giovanili del mondo. Della Rovere debutta col Bayern: le big di Serie A si sono pentite – Calciomercato.it In Baviera, ma il discorso possiamo allargarlo a tutta la Germania, sanno bene come coltivare i propri talenti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

