Dehors 18 mesi per decidere il futuro delle occupazioni

A partire dai prossimi 18 mesi, le occupazioni di suolo pubblico attualmente in essere dovranno adeguarsi alle nuove normative nazionali e comunali. Questo periodo rappresenta un’opportunità per valutare e pianificare il futuro delle occupazioni degli spazi esterni, garantendo la conformità alle disposizioni vigenti. È importante restare aggiornati sui cambiamenti normativi per evitare eventuali sanzioni e assicurare la continuità delle attività all'aperto.

Un anno e mezzo: è il tempo che resta agli attuali dehors dopodiché, per restare valide, le occupazioni dovranno essere conformi alla nuova normativa nazionale e comunale. È quanto si prospetta per le installazioni di tutto il Paese, e quindi anche per la riviera delle palme: località che basa gran parte della propria economia su bar e ristoranti. Insomma, 18 mesi sono tanti ma da questi, per quanto riguarda San Benedetto, vanno stralciate le sei mensilità di commissariamento. Resta ancora un anno, cioè un arco temporale sufficiente per emanare – finalmente – il nuovo regolamento per l’occupazione di suolo pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dehors, 18 mesi per decidere il futuro delle occupazioni Leggi anche: Polizia stradale, il Siulp: "Mancato pagamento delle indennità autostradali da 18 mesi" Leggi anche: Gaudenzi al governo: “Interesse nel tennis? Investa nelle infrastrutture”. Sul futuro delle Atp Finals: “Nel 2026 a Torino, poi dobbiamo decidere” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Dehors, 18 mesi per decidere il futuro delle occupazioni. She pursued him 5 times,He said Your love is cheapest. She turned to love his friend,he cried! Fiamme dolose incendiano dehors in centro a Firenze - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.