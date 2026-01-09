Decaro ha firmato il provvedimento di misure urgenti per la sanità Il primo del presidente della Regione Puglia

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha firmato un provvedimento che introduce misure urgenti per migliorare la sanità regionale. L’obiettivo è ridurre le liste d’attesa attraverso piani sperimentali, da predisporre entro 15 giorni da parte delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale. Questa iniziativa mira a garantire un’organizzazione più efficiente e a migliorare l’accesso alle prestazioni sanitarie per i cittadini pugliesi.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha firmato oggi il provvedimento per l'adozione di piani sperimentali utili alla riduzione delle liste d'attesa in sanità da predisporre entro 15 giorni dall'adozione del presente provvedimento, da ciascuna Azienda ed Ente del SSR Piani Aziendali. L'obiettivo è il recupero delle prestazioni ambulatoriali prenotate oltre i valori soglia della classe di priorità, anche attraverso: – aperture straordinarie degli ambulatori nei giorni di sabato e domenica; – estensioni delle fasce orarie che consentano la funzionalità giornaliera degli ambulatori sulle 12 ore; -eventuali prolungamenti delle attività degli ambulatori fino alle ore 23, applicando tale disposizione in via prioritaria al recupero delle prestazioni con priorità U e B (Urgenti e Brevi) per una durata di 5 mesi.

