De Rossi replica allo studio di DAZN sul rigore dato al Genoa | Non sono d'accordo per me c'era
Daniele De Rossi ha commentato il pareggio del Genoa contro il Milan, contestando l’analisi dello studio di DAZN sull’episodio del rigore. Il ex calciatore ha espresso il suo dissenso, affermando che, secondo lui, l’azione avrebbe meritato un rigore. La sua opinione si inserisce nel dibattito sulle decisioni arbitrali e sulle interpretazioni degli episodi controversi in campo.
Daniele De Rossi ha analizzato il pareggio del suo Genoa in casa del Milan e dopo aver ascoltato l'analisi dell'episodio finale del rigore fatta dallo studio di DAZN ha espresso subito il suo punto di vista: "Non sono d'accordo, per me c'era". 🔗 Leggi su Fanpage.it
