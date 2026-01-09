De Luca propone il ‘modello Campania’ come risposta alle sfide del governo, ma il nodo Mastella crea tensioni all’interno del PD. La regione continua a lavorare, nonostante le difficoltà, evidenziando come le questioni politiche possano influenzare il percorso di sviluppo e riforme. La situazione resta in evoluzione, con una situazione complessa che richiede attenzione e dialogo tra le parti coinvolte.

Tempo di lettura: 2 minuti Come nei cantieri aperti, il cartello è chiaro. I lavori non sono finiti. E guai a fermarsi ora. Alla sede provinciale del Partito Democratico di Salerno, Piero De Luca rilancia la sfida. Tono deciso. Obiettivo dichiarato: trasformare il “modello Campania” nel perno dell’alternativa nazionale alla destra. Non uno slogan. Una linea politica. “La rivoluzione va portata avanti”, rivendica De Luca. Assetti di giunta definiti, commissioni in chiusura, poi il campo si apre davvero. Trasporto pubblico gratuito per 140mila studenti, scuole come presìdi sociali, investimenti diffusi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - De Luca sfida il Governo con il ‘modello Campania’: ma il nodo Mastella frena il PD

Leggi anche: Regionali Campania, Cirielli: "De Luca? Appartiene al passato, la sfida è con Fico e il Pd"

Leggi anche: Fico ancora senza giunta un mese dopo la vittoria in Campania: è scontro con De Luca e il Pd

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Ti Amo Sicilia, la sfida della formazione di De Luca e lo scontro politico che agita il centrodestra; De Luca non lascia la scena e sfida Fico: La querela a Report rimane e la deposito io; Via alla campagna elettorale per le regionali 2027, l'appello di Cateno De Luca per un Governo di liberazione; La Sicilia alla sfida del 2026, il voto segreto, i termovalorizzatori e quei 2 miliardi che fanno tremare le gambe.

Campania: Lupi, 'a bocciare governo De Luca la stessa sinistra, noi insieme da 30 anni' - "La sfida che abbiamo davanti è quella del governo dei risultati, una volta che i cittadini ci hanno dato fiducia la responsabilità che abbiamo è non deluderli e rispondere ... iltempo.it

De Luca sul governo: “Non hanno galateo istituzionale”, poi su La Russa... - Parlando del suo ultimo libro La sfida, Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha analizzato la situazione politica italiana, riconoscendo meriti e colpe dell’attuale governo. la7.it

Piero De Luca: "Dalla Campania parte la sfida per arrivare al governo nel 2027" - I leader di Alleanza Verdi e Sinistra Fratoianni e Bonelli: "Costruiamo l'alternativa ad una pessima destra. rainews.it

Le dichiarazioni del tecnico Luca Tabbiani in vista della sfida contro l'#UnionBrescia, valida per la 21^ giornata di #SerieCSkyWifi - facebook.com facebook

Da De Luca a Fico, la sfida in Campania: ora voto ad Avellino x.com