De Laurentiis di pessimo umore il Napoli si sente defraudato di due punti

Dopo la partita Napoli-Verona, Aurelio De Laurentiis si è mostrato molto deluso, come riportato dall’edizione napoletana di La Repubblica. Il presidente del Napoli ha espresso il suo malcontento, ritenendo che la squadra sia stata ingiustamente privata di due punti. Questa situazione ha influito sull’umore di De Laurentiis, che ha commentato l’accaduto lasciando lo stadio in uno stato di insoddisfazione.

Aurelio De Laurentiis l'altra sera, al termine di Napoli-Verona, ha lasciato lo stadio di pessimo umore, lo racconta l'edizione napoletana del quotidiano la Repubblica. Che con Marco Azzi scrive: Il rigore fischiato contro Buongiorno non c'era ed era valido il gol annullato a Hojlund: inequivocabilmente. La verità è emersa in maniera nitida dalla visione delle immagini tv, le stesse che aveva a sua disposizione Valerio Marini, Var di Napoli-Verona. Dallo stadio di Fuorigrotta è andato via in silenzio – nemmeno il solito tweet – Aurelio De Laurentiis: di pessimo umore per l'accaduto. In tv si è vista invece la reazione scomposta del direttore sportivo Giovanni Manna, seduto in tribuna d'onore, che non è riuscito a trattenere la sua rabbia e ha inveito verso il direttore di gara.

