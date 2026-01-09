Nel 2026, il DC Universe si appresta a espandersi con nuovi film e serie TV, consolidando la propria presenza nel panorama dei supereroi. Dopo il debutto di Superman di James Gunn nel 2025, questa guida offre un panorama aggiornato sulle produzioni in programma, aiutando gli appassionati a orientarsi tra le novità e le attese per il prossimo anno nel mondo DC.

Dopo il debutto di Superman di James Gunn nel 2025, il DC Universe (DCU) si prepara a un 2026 che promette di ridefinire il genere supereroistico. Se il primo anno è servito a gettare le basi della nuova continuity, il 2026 sarà l’anno della conferma, con un mix audace di icone cosmiche e horror psicologico. Nonostante il calendario sia ancora in evoluzione, abbiamo già tre pilastri confermati che delineano la direzione creativa del franchise. Scopriamo insieme quali sono i progetti più attesi e le date di uscita. 1. Supergirl (26 Giugno 2026). Il film più atteso dell’estate 2026 è senza dubbio Supergirl. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - DC Universe 2026: Guida completa a tutti i film e le serie TV in arrivo

Milly Alcock guida il nuovo “Supergirl” del DC Universe con un’interpretazione intensa e sfaccettata di Kara Zor-El, una protagonista segnata da un passato difficile e da una forza interiore che la rende più umana che mai. La regia di Craig Gillespie ne esalta fr - facebook.com facebook