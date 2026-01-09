Davide Del Corno nuovo direttore di Ais l’associazione italiana infrastrutture sostenibili

Davide Del Corno è stato nominato nuovo direttore di Ais, l’Associazione Italiana Infrastrutture Sostenibili. Con questa nomina, l’associazione rafforza il suo impegno nel promuovere pratiche sostenibili nel settore infrastrutturale. Ais, che si occupa di sviluppare soluzioni innovative e rispettose dell’ambiente, accoglie il 2026 con una governance rinnovata e pronta a affrontare le sfide del futuro.

Ais, Associazione Italiana Infrastrutture Sostenibili, accoglie il 2026 con una rinnovata governance. Il think tank tecnico-scientifico di riferimento per stazioni appaltanti, aziende ed enti impegnati nella realizzazione delle più importanti opere infrastrutturali in Italia ha nominato il suo nuovo direttore. Dal 7 gennaio ha assunto l’incarico Davide Del Corno, classe 1987, manager con una lunga carriera di Responsabile Sostenibilità, Strategia e Sviluppo in Fondazione Patrimonio Ca’ Granda, prestigioso ente creato dall’Ospedale Policlinico di Milano per gestire il più grande patrimonio agroambientale pubblico d’Italia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Lorenzo Barbagli è il nuovo direttore infrastrutture di Sogemi Leggi anche: A colpi di stadio. Roma e Milano si sfidano sulle infrastrutture calcistiche “sostenibili” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. AIS apre il 2026 con una nuova governance: Davide Del Corno nominato Direttore - Orsenigo (AIS): "Grazie alla sua esperienza e alle sue capacità organizzative e di visione strategica guardiamo al 2026 con rinnovata determinazione" ... affaritaliani.it

