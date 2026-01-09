Dati Excelsior gennaio 2026 quasi 12mila le assunzioni programmate fino a marzo in Irpinia e Sannio

Secondo i dati Excelsior di gennaio 2026, nelle province di Avellino e Benevento sono previste circa 12.000 assunzioni tra gennaio e marzo. La Camera di Commercio Irpinia Sannio ha pubblicato le previsioni occupazionali per il primo trimestre dell’anno, offrendo un quadro delle opportunità di lavoro in questa regione. Questi dati sono utili per comprendere le tendenze del mercato del lavoro locale e pianificare strategie occupazionali.

La Camera di Commercio Irpinia Sannio diffonde le previsioni occupazionali relative al trimestre gennaio–marzo 2026: nelle province di Avellino e Benevento le imprese programmano 11.960 ingressi complessivi, secondo i dati del Sistema Informativo Excelsior.Nel solo mese di gennaio 2026 le.

