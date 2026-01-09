Darts Freccette in cento si sfidano a Bomporto In Serie A il successo è andato a Ferioli

Lo scorso 6 gennaio, presso il Pub La Botte a Bomporto, si è svolto il tradizionale ’Torneo della Befana’, organizzato dalla Nuova Modena Darts. Oltre cento appassionati hanno partecipato a questa competizione di freccette, che rappresenta un evento consolidato nel calendario locale. In questa occasione, Ferioli ha conquistato il primo posto in Serie A, dimostrando abilità e passione per questo sport.

Oltre cento appassionati si sono dati appuntamento lo scorso 6 gennaio al tradizionale ’Torneo della Befana’, la prima gara dello solare svoltosi a Bomporto presso il Pub La Botte e organizzato dalla Nuova Modena Darts. Una giornata all’insegna dello sport e della convivialità con i giocatori suddivisi nelle categorie Serie A, B e C, provenienti non solo dalla provincia di Modena ma anche da fuori regione, con presenze arrivate fino a Mantova. Tutti accomunati dall’obiettivo di conquistare il primo trofeo dell’anno sportivo 2026. In Serie A il successo è andato a Stefano Ferioli che ha preceduto Davide Galavotti e Alessandro Langone, in Serie B invece è stato Stefano Stefani a trionfare precedendo Mattia Calzolari e Matteo Aldrovandi, mentre in serie C si è laureato campione Davide Romani mettendosi alle spalle Elena Gambetti e Selene Passerini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

