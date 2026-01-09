Daniele Capezzone a Come States? Si apre il 2026 con il nuovo direttore

Inizia il 2026 con una nuova stagione di “Come States?”, che segna l’apertura ufficiale del nuovo anno. In questa puntata, ospite Daniele Capezzone, nominato nuovo direttore de Il Tempo, che introduce le sfide e le priorità del prossimo periodo. Un’occasione per analizzare i cambiamenti e le prospettive future, con un focus sobrio e informativo sulla scena politica e giornalistica italiana.

Con questa puntata "Come States?" apre ufficialmente il capitolo 2026. Un nuovo anno, nuove sfide globali e un ospite simbolico: Daniele Capezzone, nuovo comandante al timone de Il Tempo. Nel primo episodio dell'anno, Eleonora Tomassi dialoga con il direttore per leggere i primi snodi della politica americana e internazionale che segneranno i prossimi mesi. Si parte dal blitz statunitense in Venezuela nella notte del 3 gennaio: la sinistra invoca il diritto internazionale e grida al precedente pericoloso. Ma è davvero così? O si tratta di un messaggio strategico legato al petrolio venezuelano e diretto all'asse delle autocrazie — Russia, Cina, Iran? Spazio poi allo scandalo Minnesota, una delle più grandi frodi sul welfare nella storia americana, raccontata da Il Tempo, e alla "giungla di Mamdani", altro scoop che mette in discussione il racconto progressista degli Stati Uniti.

