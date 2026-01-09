Dan Peterson compie 90 anni | il leggendario coach dell' Olimpia degli anni ' 80

Il 9 gennaio 2026, Dan Peterson celebra il suo 90º compleanno. Figura iconica del basket italiano, in particolare con l'Olimpia degli anni ’80, il suo contributo allo sport è stato riconosciuto anche dalla Federazione italiana pallacanestro, che ha espresso pubblicamente i propri auguri. La sua carriera, ricca di successi e innovazioni, rimane un punto di riferimento nel panorama sportivo nazionale.

