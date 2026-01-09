Dalle minacce alla pubblicazione di foto intime della fidanzata sui social | giovane in manette

Un giovane di 21 anni è stato arrestato a Goro con l’accusa di revenge porn e stalking. Le accuse riguardano minacce e la diffusione di foto intime della fidanzata sui social. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Tribunale di Bologna e eseguita dai carabinieri nel pomeriggio di giovedì 8. L’episodio evidenzia le conseguenze di comportamenti illeciti online e la tutela delle vittime.

