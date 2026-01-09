Dall’azienda di moda con un secolo di storia al ristorante stellato | l' impero Colmar

L’impero Colmar, simbolo di eccellenza italiana, affonda le sue radici nel 1923, quando Mario Colombo e amici condivisero alcune idee su un pacchetto di sigarette in un bar di Monza. Da allora, il brand ha saputo evolversi, passando da un’azienda di moda con un secolo di storia a un ristorante stellato, mantenendo sempre salda la propria identità e tradizione.

