Dall’aggiustamento di regime in Venezuela passa un messaggio per l’Europa Parla Minniti

L’aggiustamento di regime in Venezuela rappresenta un segnale importante per l’Europa. Lo sostiene Minniti, evidenziando come il sistema internazionale stia vivendo una fase di trasformazione complessa, che supera le attuali crisi e richiede attenzione e riflessione sulle dinamiche geopolitiche in evoluzione.

Il sistema internazionale sta attraversando una fase di trasformazione profonda, che va oltre la somma delle crisi in corso. Guerre che si protraggono nel cuore dell'Europa e del Mediterraneo, la ridefinizione del ruolo globale degli Stati Uniti, l'ascesa di un unilateralismo sempre più esplicito e la competizione sistemica con Cina e Russia sono i segnali di un passaggio storico che segna la fine di un equilibrio senza che se ne intraveda ancora uno nuovo. Su questo con Formiche.net Marco Minniti, presidente della Med-Or Italian Foundation, che legge gli sviluppi più recenti – dal primo anno del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca al caso venezuelano, fino alle implicazioni per l'Europa e il Sud del Mondo – come parti di un unico processo di cambiamento d'epoca.

