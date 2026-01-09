Dalla conferenza stampa di inizio anno è emersa la morale del carciofo | ma che mondo immagina Meloni?
Durante la conferenza stampa di inizio anno, è emersa la cosiddetta
Dalla conferenza stampa della presidente Meloni è uscita chiara, coerente e spaventosa la morale del “carciofo”, che può sedurre nell’immediato ma porta soltanto alla tragedia della guerra. Cosa è la morale del carciofo? Il mix tra “deterrenza” e “interesse nazionale”. La parola deterrenza è stata usata con entusiasmo da Meloni che ha raccontato di essersi recentemente appassionata alla sua etimologia, scoprendo che il termine arriva dal latino e indica la capacità di tenere lontana (una minaccia) facendo paura. Ha ribadito con forza la presidente Meloni che è precisamente con la deterrenza che si costruisce la pace e non con la debolezza, cioè la “pace” sarebbe la diretta ed esclusiva conseguenza della capacità di intimorire sempre e chiunque possa rappresentare una minaccia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
