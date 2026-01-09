Dalla buonanotte alla calma: il potere dei rituali e del pensiero magico nei bambini In ambito educativo, si discute spesso dell’importanza di rituali e pratiche quotidiane per favorire il benessere dei più piccoli. Questi momenti, come la buonanotte, possono contribuire a creare un senso di sicurezza e stabilità, senza necessariamente ricorrere a regole rigide. Analizziamo come rituali e pensiero magico possano essere strumenti utili nel percorso di crescita dei bambini.

Una certa visione educativa insiste sulla necessità di definire regole rigide per i bambini. Queste, secondo questa visione, aiuterebbero i bambini a crescere bene comprendendo ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. In realtà più che di regole i bambini, soprattutto nei primi anni di vita, hanno bisogno di rituali. Quello che apparentemente sembra un vuoto ripetersi di gesti e parole è in realtà uno degli elementi più importanti non solo per aiutare il bambino a svolgere i suoi doveri quotidiani, ma anche e soprattutto per conquistare quella stabilità emotiva che sarà per lui fondamentale in ogni fase della vita. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

