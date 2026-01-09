Dalla buonanotte alla calma | il potere dei rituali e del pensiero magico nei bambini

Il rito della buonanotte e il pensiero magico rappresentano strumenti utili per il benessere dei bambini. Questi rituali, semplici e ripetuti, contribuiscono a creare un ambiente sereno e rassicurante, favorendo il rilassamento e la calma prima di dormire. Un approccio equilibrato che integra regole e rituali può supportare lo sviluppo emotivo dei bambini, promuovendo sicurezza e stabilità senza eccessive imposizioni.

Una certa visione educativa insiste sulla necessità di definire regole rigide per i bambini. Queste, secondo questa visione, aiuterebbero i bambini a crescere bene comprendendo ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. In realtà più che di regole i bambini, soprattutto nei primi anni di vita, hanno bisogno di rituali. Quello che apparentemente sembra un vuoto ripetersi di gesti e parole è in realtà uno degli elementi più importanti non solo per aiutare il bambino a svolgere i suoi doveri quotidiani, ma anche e soprattutto per conquistare quella stabilità emotiva che sarà per lui fondamentale in ogni fase della vita.

Il potere calmante dei rituali - Avete mai provato a dirvi “calmati”, magari mentre siete sull’orlo del panico davanti allo specchio di un bagno accanto a una sala conferenze in cui dovete condurre una riunone dopo pochi minuti? internazionale.it

Buonanotte riflessiva: aforismi profondi per il 3 gennaio 2026 - Scopri aforismi profondi per una buonanotte riflessiva il 3 gennaio 2026. iltarantino.it

Buonanotte a tutti, fate bei sogni #lunedi #gennaio #inverno #collina #cave #roma #Lazio #Italia #italy #buonanotte #riposo #relax #silent #silence #silenzio #felicita #serenity #serenità #serenitainteriore #pace #paceinteriore #calma #calmainteriore facebook

Come è bella la luna di dicembre che guarda calma tramontare l'anno. Mentre i treni si affannano si affannano a quei fuochi stranissimi ella sorride. -Sandro Penna- Kaoru Yamada #Buonanotte x.com

