Dalla buonanotte alla calma | il potere dei rituali e del pensiero magico nei bambini
Dalla buonanotte alla calma, i rituali e il pensiero magico svolgono un ruolo importante nello sviluppo dei bambini. Questi momenti, spesso considerati semplici abitudini, favoriscono il senso di sicurezza e la gestione delle emozioni. Un approccio equilibrato può aiutare i più piccoli a affrontare le sfide quotidiane, offrendo loro stabilità e conforto senza la necessità di regole rigide, ma attraverso la creazione di routine significative e rassicuranti.
Una certa visione educativa insiste sulla necessità di definire regole rigide per i bambini. Queste, secondo questa visione, aiuterebbero i bambini a crescere bene comprendendo ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. In realtà più che di regole i bambini, soprattutto nei primi anni di vita, hanno bisogno di rituali. Quello che apparentemente sembra un vuoto ripetersi di gesti e parole è in realtà uno degli elementi più importanti non solo per aiutare il bambino a svolgere i suoi doveri quotidiani, ma anche e soprattutto per conquistare quella stabilità emotiva che sarà per lui fondamentale in ogni fase della vita. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
