Dalla buonanotte alla calma | il potere dei rituali e del pensiero magico nei bambini
Il percorso di crescita dei bambini si arricchisce anche di rituali e pratiche di pensiero magico, strumenti che favoriscono il senso di sicurezza e di calma. Mentre alcune impostazioni educative privilegiano regole rigorose, altri approcci riconoscono l’importanza di momenti di stabilità e di fiducia. In questo contesto, i rituali quotidiani e le piccole pratiche di pensiero magico possono contribuire a creare un ambiente sereno e rassicurante per i più piccoli.
Una certa visione educativa insiste sulla necessità di definire regole rigide per i bambini. Queste, secondo questa visione, aiuterebbero i bambini a crescere bene comprendendo ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. In realtà più che di regole i bambini, soprattutto nei primi anni di vita, hanno bisogno di rituali. Quello che apparentemente sembra un vuoto ripetersi di gesti e parole è in realtà uno degli elementi più importanti non solo per aiutare il bambino a svolgere i suoi doveri quotidiani, ma anche e soprattutto per conquistare quella stabilità emotiva che sarà per lui fondamentale in ogni fase della vita. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
