Il percorso di crescita dei bambini si arricchisce anche di rituali e pratiche di pensiero magico, strumenti che favoriscono il senso di sicurezza e di calma. Mentre alcune impostazioni educative privilegiano regole rigorose, altri approcci riconoscono l’importanza di momenti di stabilità e di fiducia. In questo contesto, i rituali quotidiani e le piccole pratiche di pensiero magico possono contribuire a creare un ambiente sereno e rassicurante per i più piccoli.

Una certa visione educativa insiste sulla necessità di definire regole rigide per i bambini. Queste, secondo questa visione, aiuterebbero i bambini a crescere bene comprendendo ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. In realtà più che di regole i bambini, soprattutto nei primi anni di vita, hanno bisogno di rituali. Quello che apparentemente sembra un vuoto ripetersi di gesti e parole è in realtà uno degli elementi più importanti non solo per aiutare il bambino a svolgere i suoi doveri quotidiani, ma anche e soprattutto per conquistare quella stabilità emotiva che sarà per lui fondamentale in ogni fase della vita. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Dalla buonanotte alla calma: il potere dei rituali e del pensiero magico nei bambini

Leggi anche: Dalla buonanotte alla calma: il potere dei rituali e del pensiero magico nei bambini

Leggi anche: Studio svela il potere protettivo del sonno nei bambini: “Dormire bene migliora la salute mentale”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Dalla buonanotte alla calma: il potere dei rituali e del pensiero magico nei bambini - Parliamo di pensiero magico nei bambini e di quanto è importante nei primi anni di vita per dargli la stabilità emotiva di cui ha bisogno. gravidanzaonline.it