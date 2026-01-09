Dal primo incontro all’omicidio | la confessione di Velazco sulla morte di Aurora Livoli

9 gen 2026

Emilio Velazco ha ammesso di essere responsabile della morte di Aurora Livoli, una giovane di 19 anni trovata senza vita a Milano il 29 dicembre. La confessione rappresenta un passo importante nell’indagine, che ha attirato l’attenzione pubblica. In questa nota vengono forniti i dettagli sulla vicenda e le ultime novità riguardanti il caso.

Emilio Velazco ha confessato l’omicidio di Aurora Livoli, la 19enne trovata senza vita il 29 dicembre in un cortile a Milano. La versione dei fatti del 57enne: dal primo incontro all'omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

