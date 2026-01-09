Dal 9 gennaio il prequel che racconta la storia di Pietro Savastano e Imma prima di Gomorra
. P er i nostalgici del romanzo di Roberto Saviano, stasera 9 gennaio alle 21.15 su Sky Atlantic vanno in primi due episodi della serie prequel Gomorra – le origini. Ambientata negli anni Settanta, mette al centro l’ascesa del giovane Pietro Savastano nella malavita napoletana e il suo legame sentimentale con Imma. Il risultato? Un ottimo prequel che pone l’accento non tanto sulla sete di potere ma sul desiderio di riscatto, l’importanza del vero amore e la difficile scelta di schierarsi dalla parte giusta della storia. Pur non tradendo la rotta dell’originale serie Gomorra, descrive le radici del male senza toni epici e violenza gratuita. 🔗 Leggi su Iodonna.it
