Dakar 2026 oggi | orari 9 gennaio differita tv percorso streaming
Il 9 gennaio 2026 segna il sesto giorno della Dakar, la famosa corsa nel deserto. In questa giornata si svolge l’ultima tappa prima della pausa prevista per sabato. Di seguito, troverete gli orari, le modalità di visione in differita, il percorso e le opzioni di streaming per seguire l’evento. Un’occasione per aggiornarsi sui progressi dei concorrenti e sulla dinamica della gara.
Nuovo giorno, nuovo appuntamento con la maratona del deserto. Oggi, venerdì 9 gennaio, si svolgerà infatti la sesta tappa della Dakar 2026, l’ultima prima del piccolo break previsto per sabato. I protagonisti nello specifico si cimenteranno in una speciale di 331 km con partenza da Hail ed arrivo a Riad. Stiamo parlando di una delle frazioni più ostiche dell’intera rassegna. I corridori affronteranno in particolar modo le dune situate nella regione di Qassim. La sabbia sarà presente per tutta durata della a fase a cronometro, preludio di un lungo tratto di collegamento utile per raggiungere la Capitale. 🔗 Leggi su Oasport.it
