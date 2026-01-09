Dakar 2026 | colpo di Loprais tra i camion nella sesta tappa Macik perde la leadership

Durante la sesta tappa della Dakar 2026, Ales Loprais si distingue nella categoria camion, conquistando una vittoria importante. Nel frattempo, Martin Macik perde la leadership, cambiando gli equilibri della classifica. Questa fase della gara evidenzia l’incertezza e l’imprevedibilità di una competizione lunga e impegnativa, in cui ogni tappa può riservare sorprese e mutamenti di posizione.

Ales Loprais sale in cattedra in occasione della sesta tappa valida per la categoria camion alla Dakar 2026. Il pilota in forza alla Instrade Loprais Team De Rooy FPT si è infatti imposto a seguito della frazione caratterizzata da 326 km di special con partenza da Hail ed arrivo Riad. Nello specifico il ceco affiancato in cabina dai colleghi Kirapl e Stross ha preso il comando delle operazioni al rilevamento 204 rimanendo poi in testa fino alla fine rifilando +1:58 a Vaidotas Zala (Nordis Team De Rooy, con Fiuza e Van Grol), secondo davanti ad un consistente Mitchel Van De Brink, terzo con uno scarto di +2:46 a causa di una penalità di in minuto che gli ha fatto perdere il posto d'onore.

