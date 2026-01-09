Dai mosaici medievali alle bombe del ' 43 | San Lorenzo fuori le Mura
La basilica di San Lorenzo fuori le Mura è uno dei luoghi di maggiore interesse storico di Roma, con origini che risalgono all’epoca medievale. La sua struttura combina elementi architettonici di diverse epoche, testimonianza della lunga storia che attraversa i secoli. Dalle decorazioni dei mosaici medievali alle tracce degli eventi del '43, il sito rappresenta un importante patrimonio culturale e spirituale della città.
Incredibile assemblaggio di due antichi edifici, la Basilica di San Lorenzo è una delle più antiche della città di Roma. Sorta accanto ad una basilica cimiteriale di IV secolo, costruita dall’imperatore Costantino, l’attuale edificio venne fatto erigere da papa Pelagio II (579-590) sulla tomba. 🔗 Leggi su Romatoday.it
