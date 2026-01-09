Dagli addobbi all' arrivo della Befana | un mese all' insegna delle tradizioni natalizie a Villa Lucia

A Villa Lucia di Bertinoro, il mese delle festività natalizie si conclude con l’arrivo della Befana. Durante questo periodo, la residenza ha vissuto momenti di condivisione e tradizione, accompagnando gli ospiti attraverso le celebrazioni che caratterizzano questa stagione. La conclusione delle festività segna un momento di riflessione e di ricordo delle tradizioni che uniscono la comunità e arricchiscono il percorso di vita degli anziani.

Con l'arrivo della Befana, è calato ufficialmente il sipario su un mese di festa alla residenza alloggio per anziani Villa Lucia di Bertinoro. È stato un periodo intenso, scandito dal calore degli affetti e da un ricco calendario di appuntamenti che ha trasformato la struttura in un vero e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: L’arrivo della Befana a Napoli: tra folklore, dolci e tradizioni antiche Leggi anche: Guerra del Sale, tre giorni all'insegna della storia e delle tradizioni La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Dagli addobbi all'arrivo della Befana: un mese all'insegna delle tradizioni natalizie a Villa Lucia; Quando sfare l'albero di Natale? Da Befana che «le feste porta via» al corretto smaltimento: i consigli; No, non dovresti smontare oggi l’albero di Natale: secondo la Candelora devi aspettare il 2 febbraio. Piazza Navona: un mese di musica e artigianato in attesa della Befana con i vigili del fuoco - Taglio del nastro ieri per la festa di piazza Navona, che durerà un mese e si chiuderà il 6 gennaio con il tradizionale arrivo della ... roma.corriere.it Le campane sono un simbolo di Natale che rappresenta gioia, celebrazione, pace e l'arrivo di eventi positivi. La magia delle renne di Babbo Natale e il buon auspicio per prosperità e abbondanza, usate ampiamente in decorazioni e addobbi festivi Be - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.