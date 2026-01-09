Da Valguarnera all’Australia | i giovani siciliani partono con i working holiday in cerca di futuro

Da Valguarnera a Sydney e Melbourne, i giovani siciliani intraprendono un percorso di working holiday in Australia. Partendo dal cuore della Sicilia, cercano nuove opportunità e un futuro sostenibile, affrontando un viaggio di crescita personale e professionale. Questa esperienza rappresenta un'occasione di confronto con culture diverse e di sviluppo, offrendo a molti la possibilità di migliorare il proprio cammino di vita e di ampliare i propri orizzonti.

Dal centro della Sicilia, Valguarnera Caropepe (Enna), a Sydney o Melbourne in Australia. E' il viaggio della speranza che diversi giovani hanno fatto per trovare prospettive di vita migliori. Partono con visti temporanei, generalmente della durata di un anno, i cosiddetti working holiday, con la speranza di poter trovare un lavoro stabile. A Valguarnera, che trenta anni fa ha visto naufragare il.

Giovani e istruiti ma senza un lavoro, fuga da Valguarnera per rifarsi una vita in Australia - La “terra promessa” dei giovani valguarneresi in cerca di lavoro non è più soltanto l’Europa o il Nord Italia. vivienna.it

