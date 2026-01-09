Massimo, specializzando in Pediatria, si dedica allo studio di soluzioni innovative per le problematiche neonatali. Dopo aver maturato esperienza tra Pisa, Londra e gli Stati Uniti, contribuisce a migliorare le cure pediatriche attraverso ricerche e pratiche avanzate. Il suo percorso internazionale testimonia l’impegno nel garantire un’assistenza più efficace e sicura per i neonati, con un’attenzione particolare alle sfide emergenti nel campo della salute infantile.

Pisa, 9 gennaio 2026 – Dagli Stati Uniti all’Inghilterra, da Genova a Pisa, al lavoro per la salute dei bambini. Massimo Scacciati, medico in formazione specialistica all’ultimo anno della Scuola di specializzazione in Pediatria diretta da Diego Peroni, e a contratto nell’Unità operativa di Pediatria dell’Azienda ospedaliero universitaria pisana, ha terminato il suo periodo di formazione in nefrologia pediatrica al Great Ormond Street Hospital di Londra (sotto la supervisione di Rukshana Shroff) e al Boston Children Hospital e, a fine mese, si specializzerà in Pediatria con una tesi scritta in collaborazione con l’ospedale pediatrico Gaslini di Genova e i due centri internazionali, dal titolo “Prenatal Renal Pelvic Dilatation as a Prognostic Marker of CAKUT: Predictors of Surgical Outcome to Optimize Pediatric Follow-Up”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da Pisa agli Usa via Londra. Massimo, lo specializzando in Pediatria che porta avanti studi innovativi sulle problematiche dei neonati

Leggi anche: Bruno Vespa sbotta contro Massimo Lovati: «Intrattenimento? Da Corona magari, ma qui si fa informazione». Lo scontro nello studio di Porta a Porta – Il video

Leggi anche: Cure dei neonati, alla Pediatria una nuova lampada per la fototerapia: il dono dell'associazione Amici della Pieve

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Abiogen Pharma, passi da gigante. Malattie rare ossee: nuovi ritrovati; Presidio a Pisa contro l'attacco Usa in Venezuela; Attacco al Venezuela | corteo per le strade del centro a Pisa.

Due anni fa, al circolo Arci "Pisanova", ci siamo mescolati agli anziani che giocano a tombola per arrotondare la pensione. Anche questo reportage è contenuto in "COSE SU PISA CHE TI STUPIRAI DI NON SAPERE", una speciale confezione che raccoglie - facebook.com facebook