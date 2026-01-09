Da Minneapolis a Caracas | il caso Good svela il piano di Trump per il potere assoluto
Il caso Good evidenzia come le scelte di Trump abbiano influenzato la politica internazionale e interna degli Stati Uniti. Dall'omicidio di Minneapolis alla dismissione di numerose agenzie globali, il suo anno di presidenza ha segnato una svolta significativa. Questa analisi offre un quadro chiaro e obiettivo di un periodo caratterizzato da decisioni che hanno lasciato tracce durature nel panorama mondiale.
Dall'omicidio di Minneapolis all'uscita da 66 agenzie globali: cronaca di un anno di presidenza "imperiale". Trump trasforma la democrazia Usa in un regime dove il dissenso è terrorismo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
