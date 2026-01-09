Da Minneapolis a Caracas | il caso Good svela il piano di Trump per il potere assoluto

Il caso Good evidenzia come le scelte di Trump abbiano influenzato la politica internazionale e interna degli Stati Uniti. Dall'omicidio di Minneapolis alla dismissione di numerose agenzie globali, il suo anno di presidenza ha segnato una svolta significativa. Questa analisi offre un quadro chiaro e obiettivo di un periodo caratterizzato da decisioni che hanno lasciato tracce durature nel panorama mondiale.

Minneapolis, l’Ice uccide la 37enne Renee Nicole Good con tre colpi alla testa: esplode la protesta negli Usa - Si tinge di sangue il giro di vite dell’amministrazione Donald Trump contro l’immigrazione. thesocialpost.it

Uccisa dall'ICE, monta la rabbia nelle città americane A Minneapolis gli agenti Anti-immigrazione uccidono Renee Good, 37 anni. Il governo la descrive come una "terrorista", ma i fatti dicono il contrario. E scoppia la protesta #ReneeGood #JusticeForReneeG - facebook.com facebook

Rabbia a Minneapolis dopo l’omicidio di Renee Good da parte dell’Ice. L’amministrazione Usa sostiene gli agenti anti immigrazione e garantisce impunità. Vance: «Io e il presidente siamo dalla vostra parte». E l’Fbi monopolizza le indagini x.com

