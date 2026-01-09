Da Marni a Hermès da Balmain a Christian Louboutin le nomine che hanno animato il dibattito degli ultimi mesi si preparano ora a diventare realtà

Negli ultimi mesi, numerose nomine nel settore della moda hanno suscitato interesse e discussione. Ora, queste decisioni si stanno concretizzando, segnando un momento di trasformazione per l’industria del fashion. Il 2025 si conferma come un anno di evoluzione, in particolare per quanto riguarda le direzioni creative delle maison di lusso e i loro sviluppi futuri.

I l fashion system scalda i motori. Come da pronostico, il 2025 si è rivelato un anno di cambiamento per l'industria, in particolare sul fronte delle direzioni creative. Designer emergenti e stilisti di lungo corso hanno infatti preso le redini di prestigiose maison, inaugurando un percorso di rinnovamento. Il 2026, in ogni caso, non si prospetta meno trasformativo. Dalla prima sfilata Gucci by Demna al nuovo Fendi secondo Maria Grazia Chiuri, i prossimi dodici mesi si prospettano altrettanto ricchi di debutti e prime volte.

