Da Gesù a Buddha al Teatrone una lezione sui grande maestri della storia
Il ciclo “Oriente e Occidente” del Teatro Nuovo Giovanni da Udine prosegue con un nuovo appuntamento dedicato ai grandi maestri della storia, da Gesù a Buddha. Le Lezioni di Storia offrono un approfondimento sulle figure che hanno segnato il pensiero e la cultura mondiale. La stagione 2025/26 sta riscuotendo grande interesse e si conferma come occasione per conoscere e riflettere sui principali protagonisti della storia universale.
Nuovo appuntamento in arrivo per le fortunate Lezioni di Storia, il cui ciclo “Oriente e Occidente”, proposto dal Teatro Nuovo Giovanni da Udine nella stagione 202526, sta registrando il tutto esaurito. Protagonista sarà, domenica 11 gennaio con inizio come sempre alle ore 11, Vito Mancuso. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche: Giovanni Bloisi, il "Ciclista della Memoria" premiato al Pirellone: “La sua è una lezione di storia che guarda al futuro”
Leggi anche: Bangladesh, morta la leader Khaleda Zia: della sua storia ci resta una lezione scomoda ma necessaria
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.