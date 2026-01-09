Da Gesù a Buddha al Teatrone una lezione sui grande maestri della storia

Il ciclo “Oriente e Occidente” del Teatro Nuovo Giovanni da Udine prosegue con un nuovo appuntamento dedicato ai grandi maestri della storia, da Gesù a Buddha. Le Lezioni di Storia offrono un approfondimento sulle figure che hanno segnato il pensiero e la cultura mondiale. La stagione 2025/26 sta riscuotendo grande interesse e si conferma come occasione per conoscere e riflettere sui principali protagonisti della storia universale.

