El Helicoide, a Caracas, è noto come un centro di detenzione e tortura per prigionieri politici, tra cui italiani. Pochi giorni dopo l’operazione militare che ha cambiato il governo venezuelano, gli Stati Uniti hanno annunciato la chiusura di questa struttura, simbolo di abusi e violazioni dei diritti umani. Questa notizia evidenzia l’importanza di approfondire la storia e le condizioni di questa tristemente nota prigione venezuelana.

Pochi giorni dopo l’ operazione militare che ha rovesciato il regime di Nicolás Maduro, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la chiusura di El Helicoide, un centro di detenzione di Caracas tristemente noto per essere stato per anni teatro di abusi sistematici e torture di prigionieri politici. Nel suo annuncio ufficiale, Trump ha definito l’edificio una camera di tortura nel cuore di Caracas e ha dichiarato che chiuderlo fa parte degli sforzi per porre fine a decenni di abusi subiti dai prigionieri politici del regime chavista. El Helicoide è un edificio a spirale la cui storia rappresenta una delle parabole più drammatiche dell’architettura moderna. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Da centro commerciale a “inferno sulla terra”: cos’è El Helicoide, il centro di tortura venezuelano per prigionieri politici (anche italiani)

Leggi anche: “Amazon di Terni”, parcheggi gratuiti ed eventi: nasce il progetto “centro commerciale al centro”

Leggi anche: Israele, 16enne americano-palestinese detenuto da 8 mesi. Il padre: "Un bambino in un centro di tortura"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Maduro è detenuto nel carcere di Brooklyn. La prigione viene descritta, nel peggiore dei casi, come un inferno in terra; Inferno al Centro Campania, auto bloccate e malori: oltre due ore per uscire dal parcheggio. IL VIDEO; Maduro è rinchiuso nel carcere di Brooklyn, definito un “inferno in terra” da alcuni.; Il rapper Tekashi 6ix9ine si arrende nella prigione di Brooklyn dove è detenuto Maduro.

Inferno a Philadelphia, aereo si schianta vicino a un centro commerciale. Sui social i video choc della palla di fuoco tra le case - Il rumore del motore sempre più vicino, su di giri, assordante, poi lo schianto con fiamme alte come un palazzo, sono tanti i video sul web di chi a Philadelphia, perché era in ... quotidiano.net

APERISTREET – Speciale Saldi Centro Commerciale Gran Sasso – Teramo Il 10 gennaio dalle 20:00 alle 24:00 Il Centro Commerciale Gran Sasso si trasforma in una grande piazza urbana dove shopping, musica e street food si incontrano per dare vit - facebook.com facebook