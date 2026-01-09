Da Caserta a Caiazzo | la Juve cede il play guardia Pisapia
La Paperdi Juvecaserta 2021 annuncia la cessione di Stefano Pisapia, play/guardia, allo Step Back Caiazzo, squadra di serie B interregionale. La decisione riguarda la restante parte della stagione in corso e mira a favorire lo sviluppo del giocatore e la continuità del progetto sportivo. La società ringrazia Pisapia per il contributo fornito fino a ora e gli augura successo nel nuovo percorso.
La Paperdi Juvecaserta 2021 comunica di aver ceduto per la restante parte della corrente stagione agonistica il playguardia Stefano Pisapia allo Step Back Caiazzo, militante nel campionato di serie B interregionale.«Il trasferimento di Pisapia – sottolinea il direttore sportivo, Vittorio Di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
