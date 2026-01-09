Da Caserta a Caiazzo | la Juve cede il play guardia Pisapia

La Paperdi Juvecaserta 2021 annuncia la cessione di Stefano Pisapia, play/guardia, allo Step Back Caiazzo, squadra di serie B interregionale. La decisione riguarda la restante parte della stagione in corso e mira a favorire lo sviluppo del giocatore e la continuità del progetto sportivo. La società ringrazia Pisapia per il contributo fornito fino a ora e gli augura successo nel nuovo percorso.

