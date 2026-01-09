Da Andreotti a Meloni Il rito della conferenza che si ripete da 49 anni Il primato di Berlusconi e il gran rifiuto di Prodi

Dal 1977, con la prima conferenza di Giulio Andreotti, si ripete un rito politico che attraversa quasi cinque decenni. Tra momenti storici e cambi di leadership, questa tradizione ha visto protagonisti figure come Berlusconi e Prodi. La conferenza rappresenta un’occasione per analizzare l’evoluzione della politica italiana, mantenendo un approccio sobrio e informativo, che permette di comprendere le dinamiche e le continuità di un rito consolidato nel tempo.

La prima risale al 30 dicembre 1977, quando Giulio Andreotti guidava il suo terzo governo, quello «della non sfiducia». Fu allora che prese il via la tradizione della conferenza stampa di fine anno, organizzata da Ordine dei giornalisti e Associazione stampa parlamentare per fare il punto sull'anno appena trascorso con il presidente del Consiglio in carica. E oggi, 49 anni dopo, toccherà a Giorgia Meloni, al suo quarto appuntamento consecutivo. Che più che di fine è diventato di inizio anno, visto che le ultime tre volte l'incontro non si è tenuto sotto Natale ma a inizio gennaio. Un appuntamento che con oggi arriva alla sua 43esima edizione, visto che in sei occasioni non si tenne.

